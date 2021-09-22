人民网上海9月20日电 （王畅、卢莹）第九届丝路学论坛暨“丝路连通的中国与世界”学术研讨会18日以线下线上方式举行。活动主场地分别设在上海外国语大学和中国航海愽物馆。

部分与会者合影。主办方供图

前中国中东问题特使吴思科在致辞时表示，学术界应当对“一带一路”建设8年来的建设成果进行客观评估和经验总结。在面临逆全球化浪潮、民粹主义、新冠疫情等现实挑战下，中国学者应该提出务实有效的解决之道，这正是“中国方案”的学术力量。

教育部高校国别和区域研究工作秘书处主任罗林在致辞时表示，如何重新阐释中国与世界古今丝路关系，不仅是一个学术问题，也是一个现实问题，值得开展跨学科的深入探讨。通过加强基础理论研究、深度案例研究，加强结伴走丝路、做学问意识等方式来构建新丝路学暨中国丝路学已成为业内共识。在我国丝路学学者的共同努力下，中国特色的丝路学学科的构建日臻成熟、呼之欲出。

中国航海学会秘书长闫晓波在致辞时表示，未来将努力在海上丝绸之路研究中做出更大贡献。将围绕建设科技强国、海洋强国、交通强国、航运强国，打造航海学术交流品牌、构建国际航海科技交流合作平台，提高服务航海事业的能力和水平。

中国航海博物馆党委书记张东苏在致辞时表示，博物馆是联结过去、现在、未来的枢纽，肩负着坚定文化自信的重任。中国航海博物馆注重在航海强国国家战略和上海航运中心建设，以及满足人民尤其是上海人民对文博产品需求等方面发挥作用，做好海派文化的文化客厅，将努力建设成为丝路研究、尤其是海上丝绸之路研究的重要平台。

上海外国语大学党委书记姜锋在致辞时表示，上海外国语大学坚持“多语种+”的人才培养理念，以建成“国别区域全球知识领域特色鲜明的世界一流外国语大学”为己任，培育“会语言、通国家、精领域”的卓越国际化人才，为向世界讲好中国故事、传播中国声音、贡献中国智慧提供人才支撑，为推进全球文明对话和构建“学术命运共同体”提供智库支持。本次研讨议题围绕丝路文学、丝路历史、丝路遗产、丝路文博、“一带一路”研究等，其中，新增的丝路文学议题也是学校外国语言文学“双一流”建设的重要内涵。

联合国教科文组织世界遗产中心亚太部主任景峰在闭幕式上致辞时表示，丝绸之路很早就进入了联合国教科文组织的视野。1988年，教科文组织借着“世界文化发展十年”（1988-1997）发起了“丝绸之路：对话之路综合研究”大型跨学科国际合作项目，前后组织了五次大规模国际考察活动，旨在通过对古丝绸之路的科学考察和学术研究，促进和丰富其文化特性，推动东西方全方位的文化对话和交流、促进世界和平。希望上海外国语大学再接再厉，更好地做好丝绸之路文化遗产研究和世界遗产教育工作。让优秀的中国传统文化不断走出去，在国际上绽放光彩，不断提升中国的软实力和美誉度。

这次活动由上海外国语大学、上海中国航海博物馆主办，上海外国语大学丝路战略研究所、中国航海博物馆学术研究部具体承办，上海外国语大学东方语学院、上海外国语大学西方语系、新疆师范大学历史与社会学院、新疆师范大学丝路学协同创新中心、新疆自治区高校重点研究基地“中亚汉语国际教育研究”中心协办。

本届丝路学论坛涉及丝路文学研究、丝路遗产研究、丝路历史研究、丝路文博研究、“一带一路”研究等议题，旨在促进相关领域研究的合作与对话，为丝路学研究构建起学术交流平台，在新时代重释“中国与世界古今丝路关系”。本届丝路学论坛开启了学术界共商共建“丝路人文共同体”的新篇章，并且获得了联合国教科文组织世界遗产中心的高度关注。

(责编：于洋、常红)