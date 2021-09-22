巴黎中国文化中心成功举办2021中法中秋线上音乐会。巴黎中国文化中心供图

人民网巴黎9月21日电 （记者何蒨）9月20日，巴黎中国文化中心根据文化和旅游部关于举办“2021天涯共此时——中秋节”系列活动相关精神、为进一步加强后疫情时代中法文化交流而主办的“2021中法中秋线上音乐会”拉开序幕，来自中、法、瑞士等国的知名音乐家，将融合中国民乐与西洋乐的代表作及原创作品呈献给两国观众，向中法人民传递了“阖家幸福、民心相亲”的中秋祝福，增加了两国文化的相互了解。

中国驻法大使卢沙野在音乐会开幕式致辞中指出：“随着中法文化交流的不断深入，近年来中秋节已成为在法国广为流传的中国文化符号之一，受到越来越多法国民众的了解和喜爱。作为东西方两大文明的代表，中法都具有兼容并蓄的优秀品格，两国人民间友谊源远流长，各领域合作成果丰硕。”

参加此次线上音乐会的15位知名音乐家来自中、法、瑞士等国，如法国著名钢琴家让-弗朗索瓦·齐格尔（Jean-Fran?ois Zygel）、法国打击乐演奏家约埃尔·格拉尔（Joel Grare）、瑞士竖琴演奏家帕克·斯蒂科内（Park Stickney）、法国激光竖琴演奏者“时光作曲家”（Time Composer）、以及著名旅法二胡演奏家果敢等，以中国民乐与西洋乐合奏为主要表现形式，以“月亮、团圆、友谊”为主题，开创性的兼顾中西方古典及新潮乐器，融合东西方艺术特色，演奏10首中西经典代表作品和原创作品，为法国民众奉上一场精心编排、高质量的线上音乐会。

在表演曲目上，音乐家们创造性的融合了中西经典曲目，例如中法音乐家分别运用法国作曲家德彪西《月光》和中国名曲《彩云追月》进行中西融合演奏，中国的二胡与西方的羽管键琴及巴洛克大提琴共同演绎巴洛克音乐作曲家和演奏家马兰·马雷的经典作品，法国的打击乐手与中国音乐家解读的汉乐府《关山月》，以及由二胡演奏家果敢作曲的原创曲目。

中法之间的音乐交流由来已久。2004年10月，法国电子音乐大师让·米歇尔·雅尔在北京紫禁城午门举行大型电子音乐会，揭开了在中国举办法国文化年的序幕。2014年中法庆祝建交50周年之际，法国国宝级演员苏菲·玛索同中国著名歌手刘欢深情对唱《玫瑰人生》。2020年，在中国新冠肺炎疫情最严重的时候，40位法国音乐剧演员合唱歌曲《与你同在》，声援武汉、为中国加油，体现了两国人民守望相助、共同抗疫的深厚情谊。

巴黎中国文化中心在近年已围绕“中秋节”策划组织了形式多样、内容丰富的系列文化活动，受到法国民众的广泛喜爱。此次中法中秋线上音乐会进一步推动了两国友好文化交流，借音乐加深中法人民的深情厚谊。

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