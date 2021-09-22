人民网讯 9月20日在西雅图，比尔及梅琳达·盖茨基金会宣布，前联合国副秘书长兼联合国妇女署执行主任弗姆齐莉·姆兰博-努卡（Phumzile Mlambo-Ngcuka）获得2021年全球目标守卫者奖。作为目标守卫者年度活动的一部分，盖茨基金会还宣布了其他三位目标守卫者全球目标奖的获得者。

2021年全球目标守卫者奖表彰在全球层面推动可持续发展目标进展的领袖。今年这一奖项颁发给姆兰博-努卡，肯定她坚定不移地推动性别平等的全球领导力，以及持续倡导减轻疫情给妇女和女童造成的不成比例的影响。

姆兰博-努卡曾任南非副总统，一生都致力于推进社会正义以及与民间组织合作。担任联合国妇女署执行主任期间，她领导开展了大量工作以加强和扩大与政府、男性盟友和媒体的合作伙伴关系，这些都是为了推进可持续发展目标，即实现性别平等，增强所有妇女和女童的权能。姆兰博-努卡还是2021年7月举办的世代平等论坛的关键推动者，她的工作帮助论坛从成员国、私营部门、慈善组织和民间社会获得了超过400亿美元的资金承诺，用于推动世界各地为妇女和女童做出重大改变。

今年的另外三项目标守卫者全球目标奖被授予了孟加拉国的法鲁兹·费扎·贝瑟尔（Fairooz Faizah Beether）、哥伦比亚的詹尼弗·科尔帕斯（Jenifer Colpas）和利比里亚的萨塔·塞里夫（Satta Sheriff），充分肯定每位获奖者在各自社区开展的支持全球目标的工作。

比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨说：“由于新冠疫情的影响，世界各地的差距持续拉大。今年，我们特别荣幸地表彰这四位领袖。她们的工作证明了即使在最艰难的时刻，进步仍是可能的。”

比尔及梅琳达·盖茨基金会首席执行官马克·苏斯曼说：“这些获奖者表明，女性正在引领我们找到重建社区和国家所需要的创新解决方案。她们为创造一个更加平等、更有韧性和更富有同情心的世界做出了持续不懈的努力，这将继续鼓舞我们前行。”

(责编：于洋、常红)