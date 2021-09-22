中国常驻联合国代表张军接受采访。

人民网联合国9月21日电 （记者李晓宏）当地时间9月21日，国家主席习近平以视频方式出席第76届联合国大会一般性辩论，并发表题为《坚定信心 共克时艰 共建更加美好的世界》的重要讲话。中国常驻联合国代表张军表示，习主席的讲话为世界注入了信心和力量，也展现了中国作为负责任大国的气魄和担当。

张军说，面对百年变局和世纪疫情，习主席在讲话中围绕团结抗疫、复苏经济、国际关系发展、完善全球治理等问题提出了一系列新主张、新论断、新举措。特别是习主席在讲话中提出全球发展倡议，抓住了当前世界面临的重大、紧迫课题，反映了国际社会特别是广大发展中国家的共同期待，体现了大国领袖的战略远见。可以说，正当世界处在历史的十字路口之时，中国领导人又一次给出了中国方案。

张军说，讲话结束后，有很多国家代表通过各种方式向我表示祝贺，高度评价习主席重要讲话。他们认为，习主席的讲话有高度、有深度、有力度，为世界指明了前进的方向，注入了信心和力量，也展现了中国作为负责任大国的气魄和担当。

张军表示，今年是中国共产党成立100周年，也是中华人民共和国恢复在联合国合法席位50周年。在这一特殊的历史性时刻，习主席出席联大并发表重要讲话，具有特殊的历史性意义。我们工作在多边外交第一线，接下来要领会好、落实好习主席的重要讲话精神，积极参与联合国各领域工作，坚定维护真正的多边主义，坚定维护国际公平正义，坚定捍卫国家主权、安全和发展利益，并同世界各国一道，推动构建人类命运共同体，共同建设更加美好的世界。

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