新华社喀土穆9月21日电（记者马意翀）苏丹安全与防卫委员会21日晚表示，涉嫌参与未遂政变的高级军官和多名官兵已于当天被捕，包括未遂政变头目奥斯曼少将、22名不同级别军官和一些士兵。

据苏丹媒体报道，苏丹安全与防卫委员会21日召开紧急会议，商讨未遂政变后的国家安全局势。会议由苏丹主权委员会主席布尔汉主持。

苏丹国防部长亚辛当晚在一份声明中说，当天发生的未遂政变被苏丹有关部门挫败，没有造成任何生命或财产损失。初步调查表明，此次未遂政变的目的是夺取政权并破坏当前的过渡进程。

苏丹21日上午发生未遂政变。据悉，约40名军官参与了此次未遂政变。参与政变者当天早上试图控制位于首都喀土穆的国家广播电台，其中大部分人员隶属于装甲部队。

苏丹过渡政府总理哈姆杜克21日表示，此次未遂政变由军队内外人员精心策划，他们企图封锁道路、关闭港口、中断石油生产、制造混乱等，以便趁乱夺权。据苏丹文化和新闻部长兼过渡政府发言人阿米尔发表的声明，发动此次未遂政变者为前政权残余人员。

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