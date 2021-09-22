欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格21日说，预计澳大利亚毁约事件会影响欧洲联盟与澳方的自由贸易协议谈判进度，因为澳方的信用受到质疑。

“信任在消失。”朗格告诉澳大利亚广播公司，谈判关乎澳方对待协议的“严肃度和可信度”，因此欧盟内部开始讨论如何对待接下来的谈判，一些欧盟成员可能要求在自贸协议中加入保障条款。

他预计，对话和谈判将耗时更长，协议不会在法国明年总统选举前签署。

法国政府分管欧洲事务的国务秘书克莱芒·博纳17日谈及欧盟与澳大利亚的自贸谈判时说，法国已经无法信任澳方。

美国、英国和澳大利亚15日宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英将帮助澳大利亚建造核动力潜艇，而澳方决定中止与法方价值数百亿美元的常规潜艇协议。

法方把澳大利亚、美国和英国三方的举动称为“背后捅刀”。法国外交部长让-伊夫·勒德里昂曾以“谎言、两面三刀、背信弃义和目中无人”描述这三个盟友的举动。

勒德里昂正在美国纽约参加联合国大会。他20日说，法国与盟友之间出现“信任危机”，他取消了与澳大利亚外长在纽约会晤的计划，也不打算与美国国务卿专门会晤，可能会“在走廊碰到他”。

法方先前还取消了法英国防部长之间预订本周举行的会晤。

勒德里昂说：“我们以为单边主义、不可预测、粗暴和不尊重伙伴（的做法）已经过去了，但现在仍是这样。”

勒德里昂希望争取欧洲国家支持法国立场。参加联合国大会的欧盟国家外长20日在纽约开会，讨论毁约事件。欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利说，与会外长明确表达了对法方的支持。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩当天告诉美国有线电视新闻网，法国的遭遇“不可接受”，“我们想弄明白发生了什么以及为什么这样”。

欧洲理事会主席夏尔·米歇尔强调，盟友之间必须确保“透明和信任”，但“我们看到，透明和忠诚明显缺失”。

按照米歇尔的说法，美国前总统唐纳德·特朗普对待欧洲国家的态度“至少很明显……在他看来，欧盟不是有用的伙伴和盟友”。拜登政府发出“美国回来了”的信号，现在却做出这种举动，让他感到困惑。

“‘美国回来了’——这是什么意思？是美国回到美国了吗，还是别的什么地方？我们不懂。”他说。

美国和欧盟高级官员原定本月晚些时候在美国宾夕法尼亚州出席新近成立的欧盟-美国贸易和技术委员会首次会议。不过，米歇尔透露，一些欧盟成员已经要求推迟会期。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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