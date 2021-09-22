美国边境执法人员骑马挥动长鞭驱逐移民的照片和视频近日在社交媒体快速传播。网友评论道，这些画面令人想起美国历史上白人虐待黑人奴隶的场景。连白宫也称“可怕”。

大批移民近期抵达与墨西哥科阿韦拉州阿库尼亚城隔河相望的美国得克萨斯州边境小城德尔里奥，栖身在横跨里奥格兰德河的“德尔里奥国际桥”一带，寻求向美国申请避难。桥附近移民人数上周一度超过1.4万人。美国和墨西哥方面确认，这些人大部分是海地人。

美国19日开始大规模驱逐这些移民，同时阻止更多人非法入境。网络流传的照片和视频显示，戴牛仔帽、骑着马的美国执法人员在河畔用形似马鞭或缰绳的长索朝移民挥舞，有的险些甩到人脸上。

栖身桥附近的移民经常蹚河到阿库尼亚城购买食品和生活必需品，再返回位于美方一侧的临时营地。一名法新社记者看见，美方执法人员骑马拦截正蹚河返回德尔里奥的移民。其中一名执法人员扯住一名男子的衬衫，拉着他转动。

还有照片显示，执法人员策马追逐奔跑的移民。一些网友评论道，“白人警察骑马追赶逃跑黑人”的画面，令人想起过去美国骑警和狱警鞭笞黑人的场景，乃至黑人奴隶在美国遭受的暴力和不公。

非洲裔议员、众议院国土安全委员会主席本尼·汤普森说，这些画面“令人恐惧和不安”，“这种虐待行为违背美国价值观，不能容忍”。

白宫新闻秘书珍·普萨基说，这些画面“看着可怕”，“我不清楚整个情况，无法想象在什么情况下这样做才算恰当”。

美国国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯和美国边防巡逻队主管劳尔·奥尔蒂斯则称，没有从中看出执法人员有何明显不妥的举动。不过，二人承诺会着手调查。

按照马约卡斯的说法，执法人员用缰绳来控制马，并未挥舞马鞭。国土安全部将启动调查，如果确认执法不当，会作出相应处理。他同时警告，非法入境者将被遣返，不要心存侥幸。

奥尔蒂斯说，正在调查报道涉及的内容，以免执法人员做出“不可接受的”举动。

美国海关与边境保护局17日临时关闭德尔里奥市通往阿库尼亚城的唯一口岸。截至20日，口岸仍处于关闭状态。有关部门19日起出动多架次飞机，将国际桥附近的海地人分批遣送回国，这一行动将维持数日。

路透社报道，截至20日，数百名原先栖身“德尔里奥国际桥”一带的海地人来到墨西哥边境一侧。暂不清楚他们会不会被遣返回海地。（安晓萌）（新华社专特稿）

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