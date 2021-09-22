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波音待交付总统专机上出现空酒瓶

2021年09月22日09:01 | 来源：新华网
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　　美国媒体近日爆料说，波音公司一架待交付的美国总统专机上出现两个空酒瓶，而按规定波音所有工厂内均应禁酒。波音已对这件事启动调查。

　　据美国《华尔街日报》20日报道，波音眼下在改装两架波音747-8型客机，以满足美国空军对总统专机的要求。其中一架飞机由得克萨斯州圣安东尼奥市的一座波音工厂改装。本月，有人在这架飞机上发现两个空的龙舌兰酒酒瓶，波音因此启动调查。

　　按照美国有线电视新闻网说法，波音不愿证实或否认相关报道，只说：“这是员工问题，出于合同原因，我们无法进一步置评。”

　　美国白宫2018年与波音签订合同，打算花39亿美元将两架波音747-8型客机改装为总统专机，原定2024年交付。美国空军媒体主管安·斯蒂芬尼克说，空酒瓶一事“没有影响两架飞机改装事宜”，空军“密切监控生产质量”，要求波音公司负责确保相关项目“符合严格的品控要求”。

　　美国现役总统专机1990年交付，即将到达设计使用年限。波音公司今年上半年说，受疫情影响，加上公司更换了负责专机内部改装的分包商，新总统专机可能要追加预算并推迟一年交付。

　　波音近年来声誉屡遭质疑。波音737 MAX系列飞机2018年10月和2019年3月发生两起空难后，全球多个国家和地区停飞或禁飞这一系列飞机。美国空军采购主管2019年说，他们在波音公司向空军交付的空中加油机上发现垃圾和工具，说明波音内部把关不严。（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、刘叶婷)

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