韩国议员21日向媒体公开的警方数据显示，2018年至2020年间，涉及电动滑板车等个人代步工具的交通事故数量增长三倍。骑行者安全问题引发关注。

来自韩国国家警察厅的数据显示，2018年发生225起涉及电动滑板车等个人代步工具的交通事故，2020年这一数字激增至897起，增加将近三倍；这三年间，这类事故致伤人数从238人飙升至895人，死亡人数从4人增至10人。另外，这三年间所有交通事故中，890起发生在个人代步工具与机动车之间，495起发生在个人代步工具与行人之间。

数据还显示，去年发生的所有涉个人代步工具交通事故中，约43%、即387起发生在首都首尔。

近年来，越来越多的韩国人借助电动滑板车等个人代步工具出行。鉴于与之相关的交通事故数量增加，韩国今年5月13日起正式施行《道路交通法》修订案。依照新规，使用电动滑板车等个人代步工具出行者需持有“二类摩托车驾照”以上级别驾照，而这类驾照年满16岁才能申请。警方依法对无照上路、不戴头盔等违规者予以处罚。

公开相关数据的民主党议员呼吁采取更多法律手段，遏制相关交通事故数量增多。（乔颖）【新华社微特稿】

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