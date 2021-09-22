新华社北京9月21日电 综合新华社驻外记者报道：在中秋佳节到来之际，多个国家的中国文化中心及中国驻当地使领馆等举办丰富多彩的活动，与当地民众同庆中国传统节日，促进人文交流，增进人民情谊。

在法国，巴黎中国文化中心20日举办“2021中法中秋线上音乐会”。音乐会通过电视、电台、新媒体平台等在全球范围播出。15位中、法及瑞士音乐家用钢琴、竖琴、激光竖琴、琵琶、二胡、马头琴、古琴、古筝等乐器，演奏中国民乐经典曲目以及原创音乐作品，将东西方音乐完美融合在一起。中国驻法国大使卢沙野表示，这次音乐会让中法两国人民再次以音乐形式相聚“云端”，相信将给人们带来更多文化共鸣和情感共振，用旋律互相传递温暖，加深两国人民友谊。

在埃及，“2021年开罗中国文化中心‘天涯共此时——中秋节’系列活动”于本月16日启动，将持续至10月5日。该活动由“经典话中秋”“美食品中秋”“音乐颂中秋”“诗画咏中秋”四大版块组成，以动画、短视频、云音乐会、虚拟体验展、摄影展等多种形式呈现，可在线探访大熊猫家园、利用VR技术游览新疆等。

在匈牙利，由布达佩斯中国文化中心举办的“第二届匈牙利月饼制作坊”活动日前以“线下体验+线上转播”方式举行。在线下体验日，十余名匈牙利人在旅匈华人面点师指导下，现场学习水油皮制作，亲手调制鲜肉、五仁、芝麻等馅料。此外，他们还根据自己的喜好制作了匈牙利口味月饼。活动结束后，布达佩斯中国文化中心向参与者颁发了“月饼制作技能证书”。此次月饼制作活动的视频于21日在布达佩斯中国文化中心的社交媒体网站以及匈牙利中心电视台同步播出。

在俄罗斯，中国驻圣彼得堡总领馆日前向领区内留学生赠送了中秋月饼，让疫情期间不能回家的莘莘学子感受到家的温暖。中国驻圣彼得堡总领事王文丽勉励学子们不负时代、不负韶华，发挥留俄学子爱党爱国的优良传统，认真学习专业本领，在实践中经受历练，学成后作党和国家事业的建设者。

在新西兰，中国驻新西兰大使吴玺21日发表致辞，向在新中国公民和新西兰友人送上国庆中秋问候和祝福。吴玺表示，面对前所未有的全球性挑战，国际社会比以往任何时候都更需要团结合作。中方愿与新方一道，发扬“争先”精神，坚持开放合作、互利共赢，不断丰富全面战略伙伴关系内涵，携手为构建人类命运共同体作出贡献。（参与记者：唐霁、吴丹妮、袁亮、鲁金博、郭磊）

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