新华社渥太华9月21日电（记者李保东）据加拿大媒体21日报道，加拿大第44届联邦众议院选举初步结果显示，现任总理特鲁多领导的自由党获得158席，赢得选举，但没有达到众议院338个议席的半数。这意味着特鲁多可能再次组建少数政府。

报道说，本次选举初步结果显示，自由党和保守党等5个政党获得的议席数几乎与上次选举相同。未来，特鲁多领导的自由党仍将不得不在众议院寻求与其他党派合作，以使政府法案获得通过。

根据加拿大法律，联邦众议院选举每4年举行一次。赢得众议院多数席位的政党将成为执政党，该党领袖出任总理。按正常程序，第44届联邦众议院选举应在2023年10月举行。今年8月15日，特鲁多宣布9月20日提前选举，目的是使自由党重新获得“明确授权”的多数政府地位，领导加拿大走出疫情。

2019年10月，自由党在第43届联邦众议院选举中击败保守党，赢得选举，但其在众议院中的席位数为157席，没有达到组成多数党政府所需的议席数量。特鲁多选择组建少数党政府，因而在推动政府议程时，需要争取其他政党支持。

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