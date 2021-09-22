新华社北京9月21日电 综合新华社驻外记者报道：9月21日是国际和平日。多国人士表示，多年来，中国始终践行和平发展理念，为维护全球和平、推动可持续和包容性发展、促进人类共同发展作出重要贡献。

中俄友好、和平与发展委员会专家理事会俄方主席尤里·塔夫罗夫斯基说，中国一直积极参与全球和平发展议程，在世界不稳定性因素日益增加的背景下，中国在上海合作组织等新型国际多边机制发挥重要作用。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，中国长期坚持和平发展理念，致力于维护世界和平，促进共同发展和共享繁荣。中国尊重世界各国主权和领土完整，互不侵犯，互不干涉内政，平等相待，推动各国和平共处。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努奈伊朱说，多年来，中国为维护全球和平不懈努力，并以实际行动支持非洲走上可持续和包容性发展之路，中非合作论坛和“一带一路”倡议等关注到非洲大陆发展的核心需求。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒说，中国积极践行多边主义、推动构建人类命运共同体，为维护世界公平正义与和平安全作出重要贡献。新冠疫情发生以来，中国积极参与和推动国际抗疫合作，向有需要的国家提供疫苗、抗疫物资，展现了负责任大国的担当。中国主张以发展促和平，在维和、减贫、发展等多领域以实际行动推动世界共同应对挑战，为维护世界和平、促进人类发展作出重要贡献。

黎巴嫩“阿拉伯人眼中的中国”新闻网站总编辑马哈茂德·拉亚说，中国一贯主张与其他国家和平共处，中国的和平发展激励其他国家致力于建设和谐、和平的社会，远离战争和侵略，中国成为解决全球性问题的重要伙伴。

吉尔吉斯斯坦国家战略研究所研究员舍拉迪尔认为，中国始终致力于加强国际合作、维护世界和平。一直以来，中国在互不干涉内政的基础上为吉尔吉斯斯坦提供援助，是可靠的发展伙伴。

乌兹别克斯坦资深媒体人、中乌友好网主编库尔班诺夫表示，中国坚持走和平发展道路，中国的发展给各国带来了重要机遇。“一带一路”倡议提出以来，中国秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，在促进沿线国家互联互通、经济发展和人文交流方面发挥重要作用，受到沿线国家的广泛称赞，这成为中国和平发展的重要标志。

巴基斯坦卡拉奇外交关系委员会联合主席伊克拉姆·塞加尔表示，中国坚定支持包括维和任务在内的联合国工作，以负责任大国的姿态为世界和平和全球稳定作出贡献。中国始终是世界和平的坚定维护者和推动者。（参与记者：胡晓光、毛鹏飞、白林、郭骏、刘宗亚、蔡国栋、关建武、努尔然、李浩、蒋超）

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