人民网开罗9月22日电 （记者黄培昭）驻埃及使馆21日在开罗举办“云上”招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立72周年暨2021年中秋佳节。

驻埃及大使廖力强在致辞中表示，今年是中华人民共和国成立72周年。72年来，中国人民白手起家、自力更生、艰苦奋斗，干出了一片新天地；72年来，中国在与世界的联系互动中前进，坚持共商共建共享，同各国平等相待、合作共赢；72年来，中国在实现自我发展的同时，为世界和平和各国共同发展注入了强大的正能量。

廖力强表示，2021年，对中国来说是具有划时代意义的一年。今年恰逢中国共产党建党100周年。从建党的开天辟地，到新中国成立的改天换地，到改革开放的翻天覆地，再到党的十八大以来党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中国共产党坚守初心使命，团结带领中国人民书写了人类发展史上的伟大传奇，社会主义中国以更加雄伟的身姿屹立于世界东方，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。今天的中国，是拼搏进取的中国，是持续开放的中国，也是担当有为的中国。中国共产党有信心带领中国人民继续创造奇迹，并且愿意与包括埃及在内的广大朋友分享中国经验。

廖力强强调，2021年，对中埃关系来说也是很不平凡的一年。今年恰逢中埃建交65周年。65年来，在两国领导人战略引领下，中埃关系经受住了历史风云的考验，始终保持稳定健康发展。两国关系创造的诸多“第一”，筑牢了站立潮头的信心；两国患难与共、相互扶持的历史传统，深化抗疫合作、打造卫生健康共同体的一致行动和反对疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化的共同立场，锻造了风雨同舟的真心；两国各领域合作全面深入推进、两大文明交融互鉴步入新时代、中埃全面战略伙伴关系实现新发展，展现了合作进取的决心。大道之行，壮阔无垠；大道如砥，行者无疆。更伟大的历程刚刚开始，更伟大的事业还在前方，中埃将继续携手合作，推动两国关系迈上新的台阶！

埃及参议长阿卜杜拉齐格表示，埃中友好交往源远流长，双边关系不断深化，高层交往更加密切，经贸、航天、教育等各领域合作全面推进。日前塞西总统在祝贺中国共产党成立一百周年的贺信中指出，中国共产党凭借其英明政策创造了经济奇迹，带领中国跻身全球大国行列。中国国际影响力与日俱增，发展埃中关系符合两国共同期待。埃及愿同中国一道，努力实现两国发展愿景，共同维护国际和平稳定。

埃及卫生和人口部长哈莱转达塞西总统对中国人民的诚挚问候，祝愿伟大中国繁荣昌盛。她感谢中国政府和人民向埃及提供的宝贵抗疫支持，表示埃中两国患难与共、团结抗疫，充分体现了两国的深情厚谊，为国际社会树立了榜样，这段珍贵经历必将镌刻在两国友好交往的史册上。埃及已实现中国疫苗本地化生产，两国卫生领域合作迈上了新台阶。埃方愿同中方一道，继续加强卫生领域合作，推动两国关系取得更大发展。

埃及交通部长瓦齐尔向中国领导人、政府和人民致以节日祝贺，表示埃中建交以来，始终相互理解、相互支持，各领域合作特别是交通领域合作不断发展。中企承建的埃及斋月十日城市郊铁路项目建成后将成为服务埃及新行政首都的主要交通方式，体现了两国关系的高水平发展。

埃及外交部亚太事务部长助理瓦希米转达埃外交部的良好祝愿，表示今年恰逢中国共产党成立100周年和埃中建交65周年，埃方赞赏中国共产党取得的巨大成就，重视两国全面战略伙伴关系的发展。两国元首频繁互动和高层密切往来为推动“一带一路”框架下的双边合作指引了方向，推动两国各领域务实合作取得了丰硕成果。埃方愿同中方加强协调配合，共同维护发展中国家利益。

招待会现场播放了使馆特别制作的《盛世华诞 喜迎国庆》主题视频，全景回顾了中埃高层交往、团结抗疫、务实合作、人文交流等领域结出的累累硕果，展望了中埃携手共建命运共同体、谱写新时代友谊篇章的光明前景，充分体现了中埃传统友好的时代意义和中埃全面战略伙伴关系的深刻内涵。招待会还播放了在埃中国公民祝福祖国的视频，寄托了海外同胞和学子对祖国深情的思念、热爱与祝福。

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