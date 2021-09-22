新华社伦敦9月20日电（记者郭爽）英国研究人员20日在曼彻斯特启动第二代新冠疫苗的Ⅰ期临床试验。研发人员认为，该疫苗有望诱导对多种新冠变异毒株的免疫反应，可提供比现有第一代mRNA（信使核糖核酸）疫苗更持久的免疫力。

当天，由美国格里茨通制药公司和英国方面合作展开的Ⅰ期临床试验在英国国家健康研究所曼彻斯特临床研究中心启动，最先接种的志愿者是一对60多岁的夫妇。

由英国曼彻斯特大学和英格兰国民保健署信托基金会推出的这款疫苗被称为GRT-R910，是自扩增mRNA（SAM）新冠疫苗。

第一代mRNA疫苗以新冠病毒表面的刺突蛋白为靶点，通过向人体输送刺突蛋白的遗传物质或遗传信息来诱导免疫反应。研究人员表示，病毒表面的刺突蛋白等会不断进化，可部分逃离免疫系统攻击，而新一代疫苗有望帮助人体产生特殊的免疫细胞和抗体来中和病毒，并阻止病毒感染细胞。

临床试验负责人安德鲁·乌斯季阿诺夫斯基教授当天接受新华社记者采访时说，与此前疫苗不同，新型疫苗的设计思路是不仅可以通过刺突蛋白诱导免疫反应，还可通过病毒中不易发生变异的其他蛋白诱导免疫反应，不仅能激发抗体生成，还能激发细胞的免疫反应，从而对抗更多变异毒株，免疫力也更持久。

曼彻斯特大学表示，Ⅰ期临床试验计划招募20名志愿者，试验数据预计将于明年第一季度公布。此外，临床前研究结果将于今年晚些时候发布。

乌斯季阿诺夫斯基说，GRT-R910如果作为疫苗加强针接种，将有望诱导人体更强、更持久和广泛的免疫反应，这对持续保护脆弱群体、防控新冠感染造成的住院和死亡风险至关重要，但目前这款疫苗仍处于研发阶段。

(责编：燕勐、刘叶婷)