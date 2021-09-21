本报记者 李 婕

9月14日，中国首艘自主航行集装箱船开展海上测试。

张进刚摄（人民视觉）

白杨

中土集团供图

塔索思·瓦姆瓦基季斯

中远海运供图

艾克多

中铁十局供图

2021年白俄罗斯农业展在明斯克郊区的中白工业园开幕，吸引了包括中国在内的15个国家的350多家企业参展。

图为人们在中白工业园参观农业展。

任科夫摄（新华社发）

今年是“一带一路”倡议提出8周年。8年来，在这条共建之路上，一个又一个合作项目落地生根、开花结果。数据显示，截至2021年6月，中国已同140个国家和32个国际组织签署206份共建“一带一路”合作文件。

8年时光，同样见证一幕幕相遇相知、合作共赢的动人故事。

如今，在遍布全球的“一带一路”工业园区、工程项目、厂房车间，活跃着许多本地员工。他们有的凭借智慧和努力成长为技术骨干；有的随中国企业在地区之间经营拓展，辗转不同的国别与城市；有的创下所在国的“第一”“首个”等职业荣誉；有的为港口、电力、水利等事业奉献多年……他们共同的特点，是在共建“一带一路”中寻求到发展机遇，以勤奋好学精神投身事业，实现个人发展与时代脉搏的同频共振。本报记者采访了几位来自不同国家的“一带一路”建设者，一起来听听这群“洋劳模”的故事。

尼日利亚第一位女火车司机白杨：

在一条线路上往返2000多个来回

驾驶车辆，每天载着上千名乘客穿梭在尼日利亚阿布贾市中心与阿布贾机场站之间——这是中国土木工程集团尼日利亚有限公司当地员工Issah Abiola的工作日常。

Issah Abiola中文名叫白杨，今年33岁，是一名阿布贾城铁的“女司机”，也是尼日利亚第一位女火车司机。从2008年加入中土，担任办公室助理，到后来接受公司专业化培训，变身轨道车司机，白杨勇敢追梦，更用勤劳和汗水标记奉献与成长。

刚开始进入中土集团工作时，白杨没有想过自己会成为一名火车司机。但儿时家附近铁轨的记忆那么亲切，隆隆的铁路轰鸣声常在心底响起，她对铁路有非同一般的感情。“我喜欢铁路，尤其是中国的标准轨铁路，它让列车运行那么稳定可靠。”白杨说。

虽然大学时学的是计算机专业，与铁路毫无关联，但白杨还是报名学习了火车驾驶。刚开始的学习很吃力，为了让尼方学员身临其境地学习，中国师傅打造了一间“尼日利亚制造”的车厢教室，近百名尼方青年在此学习车辆维修、驾驶，通信系统等专业课程和实践，日后也成为城铁运营的主力军。

经历8个多月的训练，在失败和挫折的磨炼之后，白杨终于通过了所有理论和实操考试，成为一名合格的轻轨司机。2018年7月13日，白杨正式上岗了。“第一次在运营时间驾驶载满乘客的列车，心情非常紧张，但责任心‘爆棚’，容不得自己有半点疏忽。”渐渐地，白杨驾驶轻轨越来越熟练，她的生活作息也与阿布贾城铁的发收班时间一致。

现在，她已经在这条线路上往返了2000多个来回。但每一次启动发车，她的脑海中仍只有一个念头：“我身后是万千乘客。”她对自己的要求越来越高，驾驶列车的“三稳一准”即启动稳、运行稳、停车稳、对标准，成为她工作的金标准。如今的白杨熟悉阿布贾城铁每一段区间的特点，甚至能感受到列车撞击钢轨时发出的不同声响和那些仅有细微差别的颠簸……

每个工作日，白杨穿上阿布贾城铁的制服，还会给自己化个淡妆。“是阿布贾城铁改变了我的命运，而我也算是阿布贾城铁的服务窗口之一。”现在，白杨已经可以独立培训当地的司机学员，工作之余，她常到现场指导学员开火车。“我热爱这份工作，它不仅为我带来一份可观的收入，更是我从小的梦想，也让许多尼日利亚青年拥有为梦想努力的机会。”

希腊“老码头”塔索思·瓦姆瓦基季斯：

参与见证比雷埃夫斯港新生

“我出生在比雷埃夫斯，工作、生活在这里，我的孩子们、我们全家都在这里。”希腊人塔索思·瓦姆瓦基季斯今年64岁，从16岁加入希腊比雷埃夫斯港海运事业至今，这位“老码头”亲历了这座港口的兴盛、衰败和重振。

比雷埃夫斯港是希腊重要港口，但一度衰败不堪。2010年6月，中远海运正式接管比港二号码头，成立中远海运港口比雷埃夫斯码头有限公司（PCT）。这一年，也成为比港和许多比港人的转折点，塔索思正是在这个时候加入了PCT担任商务经理。

他说，自己最初想加入中远海运，就是看到了中远海运对于比港尤其是集装箱码头的改造成果。“在中远海运接手之前，客户遭受了很多不愉快的经历，港口没提供应有的服务。所以当我了解到有一个机会可以改变这些时，我很高兴地加入了中远海运。”塔索思说。

PCT成立伊始，当地社会对于比港的私有化仍持怀疑态度，但经过中方管理层和希方经理们的不懈努力，PCT逐渐从市场和社会民众中获得了尊重和信心，比港集装箱业务量也不断增长。塔索思回忆说，那时与中国同事们并肩战斗，辛苦但很有意义，PCT能够取得现在的成绩靠的是“勤奋工作”。

塔索思本人就是“勤奋工作”最好的代言人。作为首批加入中方组建管理团队的希腊员工之一，他见证了比港复苏之路，也作出了自己的努力。2017年，塔索思曾作为比港明星员工参加第一届“一带一路”国际合作高峰论坛，在“民心相通”分论坛上，他向来自五湖四海的嘉宾讲述了比雷埃夫斯港的发展以及中希两个古老文明的交往故事。

从2010到2020年，塔索思看到比港吞吐量从2010年的88万标准箱跃升至2020年的超500万标准箱，成为地中海第一大港。比雷埃夫斯港，这座人类千年历史上的“金色”出海口，正在现代化的投资运营下熠熠生辉。

塔索思还常常展望未来。他说，比港需要新建一个集装箱码头，让年吞吐量能力达到1000万标准箱，以获得更多发展，他所在的码头市场部也会继续努力，维护并争取到更多客户资源，让更多的货物和船舶来到他的家乡——比雷埃夫斯。

拉美项目管理“多面手”艾克多：

从现场司机成长为业务骨干

生产物资和配件采购、加工、维修，设备租赁，生活物资采购，营地照明、供水、发电等设备的维护，还有市场调查、部分简单的对外商务谈判，沟通协调……在中铁十局位于拉美的项目管理公司，这些事务统统可以找一个人——艾克多。

40岁的艾克多是拉美本地人，在中铁十局工作5年多了，一人身兼多职的他如今堪称项目上的“多面手”。但5年多前，他还只是一名现场司机，在中国企业工作的这段时光，成为他人生的“加速器”。

“之所以选择在这里工作，是因为中铁十局是一家基础雄厚、致力于技术和产业发展的公司，能让我有更好的发展。这些年里，我学到了非常多的东西。”艾克多说。

艾克多为人热情，工作认真，责任心很强。拿项目部物资采购来说，小到一支铅笔，大到200多名职工的劳保鞋服手套等，凡由他经手的采购账目都细致清楚。多年来，只要有他在，公司的后勤物资保障就让人放心。

“技多不压身”，艾克多不辞辛苦、善于学习的精神和本事，让不少同事连连称赞。生产生活物资采购之外，艾克多还兼顾机械设备维修配件的采购。矿山大型开采设备经常会出现设备故障，而部分配件无法拆解下来比照采购。为保障设备配件及时采购到位，他常往返于百公里之外的矿山施工班组，与维修工一起检查设备故障情况，详细记录设备配件的相关数据。由于非机械设备专业出身，准确掌握配件型号难度不小，为此，他一边向专业维修工请教，一边购买书籍学习相关知识，很快就掌握了窍门。现在，只要维修工说出设备故障，该采购什么型号的设备配件，他门儿清！

项目设备转运时，每周往返于500多公里之间的转运现场，圆满完成任务；重型设备出现故障时，想方设法联系厂家售后；海运物资到港清关过程中，解决代理公司清关不到位带来的问题……日常工作中，“多面手”艾克多凭借韧劲替大伙解决一个又一个问题，也因此多次被项目部评选为“中铁十局优秀外籍员工”。

但艾克多心中更多的是感激。“能够从一名现场司机成长为项目管理人员，是中国企业给了我机会，是他们改变了我和家人的命运。”艾克多说。

现在，爱学习的艾克多正跟着中国同事学汉语，他期待疫情结束后能来到中国，看一看长城、天安门和兵马俑。他说，中国的中秋节到了，女儿特别爱吃月饼，今年还要再把公司发的中秋月饼带回家！

(责编：胡永秋、杨光宇)