本报记者 花 放 李 强 张光政

俄罗斯天然气工业股份公司日前宣布，“北溪—2”天然气管道建设已于9月10日全部完成，计划在今年年底前投入运营。

“北溪—2”天然气管道从俄罗斯经波罗的海海底到德国，项目管道由两条支线组成，设计年输气能力约为550亿立方米，可把俄罗斯天然气直接输送到德国和欧洲其他国家。该管道项目于2015年正式动工，总投资约95亿欧元，俄罗斯天然气工业股份公司占一半，其余部分由德国、荷兰、法国和奥地利等国油气企业投资。

俄罗斯“北溪—2”股份公司本月6日发表声明说，项目有助于满足欧洲能源市场对进口天然气的长期需求，在合理的经济条件下确保可靠安全的能源供应。

在管道建设竣工前，记者探访了位于德国东北部梅前州萨斯尼茨市的穆克兰港。只见港口内一片繁忙景象，一段段输气管正被装运上船，发往附近的海上施工现场。梅前州州长施韦西希表示：“‘北溪—2’项目对解决整个德国的能源供应有重要意义，同时也给当地创造了新的就业岗位。”

美国长期对“北溪—2”项目持反对态度，称该项目将令欧洲更加依赖俄罗斯能源供应，威胁欧洲能源安全。有分析认为，作为页岩气大国，美国意在挤占俄天然气在欧洲能源市场份额，借此向欧洲国家高价兜售更多页岩气。

德国和俄罗斯方面一直强调“北溪—2”项目是商业项目。德国总理默克尔明确表示，尽管与美国存在分歧，德国的基本立场并未改变，不会放弃与俄罗斯的天然气管道项目。俄罗斯总统普京则表示，“北溪—2”项目有利于巩固德国与欧盟能源安全。

今年7月21日，美国国务院表示，美国与德国就“北溪—2”天然气管道项目达成协议，双方将通过合作确保乌克兰和欧洲能源安全。协议内容包括尽力促成俄乌两国将俄天然气过境乌协议延长10年，确保乌克兰在2024年后继续保持天然气过境国地位；建立和管理“乌克兰绿色基金”，并与美方共同筹资至少10亿美元支持乌克兰能源转型等。

俄罗斯国家能源安全基金会专家米特拉霍维奇表示，“北溪—2”项目竣工，将对俄相关企业的经营状况产生积极影响，并为国家增加税收，创造更多就业岗位。他还认为，进一步加强能源合作有助于改善俄欧关系，双方之间的贸易往来将更加顺畅。国际评级机构惠誉的自然资源和原料商品组高级经理德米特里·马林琴科表示，鉴于当前欧洲储气设施充填程度较低，年底之前，该管道可望满负荷运行。

（本报柏林、莫斯科9月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)