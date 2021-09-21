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俄公布国家杜马选举初步结果　统俄党席位大幅领先

2021年09月21日00:02 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科9月20日电（记者胡晓光）俄罗斯中央选举委员会（简称“中选委”）主席帕姆菲洛娃20日在新闻发布会上说，根据选举投票初步统计结果，有五个政党进入俄国家杜马（议会下院），执政党统一俄罗斯党（统俄党）赢得的席位数大幅领先。

　　根据俄中选委数据，国家杜马选举计票完成99%后，统俄党以49.82%的得票率继续领先，俄罗斯联邦共产党（俄共）以19.00%的得票率排名第二，俄罗斯自由民主党（自民党）获得7.49%的选票，排在第三位。此外，公正俄罗斯-爱国者-为了真理党获得7.42%的选票，新人党获得5.35%的选票。上述五个政党跨过5%得票率门槛，将进入新一届国家杜马。这也是俄罗斯近18年来首次有五个政党进入国家杜马。

　　数据显示，在清点完99%的选票后，统俄党候选人在199个单席位选区领先，俄共赢得9个单席位选区，公正俄罗斯党赢得8个。

　　帕姆菲洛娃说，统俄党赢得超过300个国家杜马席位，保住“宪法多数”地位。俄共获得的席位显著增加，自民党的席位几乎减半。

　　此外，根据中选委数据，本届国家杜马选举投票率为51.68%，超过2016年的47.88%。

　　俄总统普京当天表示，高投票率说明人们以负责任态度对待国家杜马选举，俄罗斯的稳定、繁荣和进步取决于国家杜马的工作，希望新一届国家杜马代表尽己所能，不辜负人民的信任。

　　俄国家杜马选举从9月17日持续至19日。国家杜马是俄常设立法机构，由450名代表组成。此次选举实行混合选举制，即在总共450个议席中，一半议席按照政党比例代表制选举产生；另外一半议席则在单席位选区中选举产生，即在全国设立225个选区，每个选区选举产生一名议员。各政党进入国家杜马的得票率门槛为5%。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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