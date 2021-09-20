人民网里约热内卢9月19日电 （记者吴杰）当地时间9月18日晚，中国驻哥伦比亚使馆与哥伦比亚文化部同时在哥伦比亚国家电视台、第32届加勒比国际戏剧节开幕式上联合举办了杂技剧《小桥流水人家》国庆系列云首演，掀开中华人民共和国成立72周年暨中哥建交41周年系列献礼活动。中哥各界民众与加勒比地区26万观众欢聚线上，盛赞精彩演出。

从9月18日至30日，在哥伦比亚国家电视台、胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院、第32届加勒比国际戏剧节上，还分别上演内蒙古自治区文旅厅提供的杂技剧《鸿雁》、山西省文旅厅提供的大型原创民族舞剧《一把酸枣》、江苏省文旅厅提供的魔幻杂技剧《3D金箍棒》及音乐会《华乐苏韵》等视听盛宴。中国国际电视台西班牙语频道等中哥机构和媒体的电视端、官网及知名国际社交媒体平台也将同步播出。

哥伦比亚国家电视台台长加西亚表示，哥中同属文明古国，两国文化交流对深化两国关系和人民友谊意义重大。当前，哥中两国携手抗疫、共度时艰，谱写了一曲曲哥中兄弟情谊的新篇章。尽管档期紧张，我们还是在9月18日、25日和30日最佳时段，首次在电视及网络频道同步播放三场独具特色的中国节目，为新中国成立72周年、为哥中建交41周年，献上最美好的祝福。

加勒比戏剧节主席帕特里西亚激动地说：“32年来，我出席过世界各地各种各样的国际艺术节，中国丰富多彩、百花争艳的舞台艺术，是我认为最震撼、最受追捧的，开闭幕式上演中国剧目成为国际艺术节的不二选择。今天的杂技剧《小桥流水人家》，融合了传统与现代、东方与西方、音舞与戏剧、创新与时尚，美轮美奂，是一场令人难忘的文化盛宴。愿加勒比国际戏剧节成为连接中国与加勒比的文化之桥、艺术之桥。”

《小桥流水人家》是江苏省杂技团精心打造的集杂技、古典诗词、民乐及现代舞美于一体的中国首部全新杂技舞台艺术作品。整部作品在现代科技及舞美道具的映衬下，将江南文化元素与杂技艺术巧妙融合，尽展中国文化魅力。

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