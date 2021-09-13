图①：瓦沙亚（左）在地理信息科技馆内向参观者介绍德清的地信产业。

资料图片

图②：开弥在景德镇雕塑瓷厂工作室中专心创作。

本报记者 王 丹摄

图③：吴正荣（右）、杜雪慧夫妇在“吧赫西点”内。

本报记者 王云娜摄

图④：德清地理信息小镇。

蔡 俊摄

小康源自奋斗，小康点亮生活。在长期生活在中国的外国人眼中，中国百姓的小康生活体现在一个个真实而温馨的变化中——是科技赋能的便捷生活，是兼容并包的艺术风貌，是特殊人群更好更有尊严的生活，是日益增强的文化自信，让人民有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感

法国人开弥——

“景德镇的艺术生活是很棒的体验”

本报记者 朱 磊 王 丹

泥条卷曲，肆意缠绕，数只手臂旁逸斜出。走进法国艺术家开弥在景德镇雕塑瓷厂的工作室，几尊奇特的泥人立刻引起人们的注意。今年35岁的开弥，早在10多年前就到访过中国江西景德镇。此后，她辗转于阿姆斯特丹、伦敦、布鲁塞尔等城市，2015年起定居景德镇。“景德镇自由和蓬勃的艺术氛围，让我留了下来。”

2010年，开弥还是一名在荷兰学习艺术的学生，因为同学发起的短期项目而来到景德镇，被这里的匠人师傅和城市气质所吸引。“景德镇有着属于自己的节奏和独特气质，那些制瓷师傅对待陶瓷的耐心让我很感动。他们制作的陶瓷是真正的艺术品，不仅保留了传统手艺，更融入多元的想法，是有态度的作品。”

在当地朋友们的热心帮助下，开弥努力地学习中文，如今她基本可以流利地说中文了。“交流多了，就会发现不同地方在陶瓷创作方法上有着很多差别。比如，景德镇的每道制陶工序都有专人操作，分工明确，但在法国，艺术家往往是一个人完成所有操作；又比如，景德镇的老师傅们对泥巴讲究‘度’，认为瓷坯从湿到干是非常自然的过程，在西方，我们则会选择人为干预，用纸巾、干布等来吸收掉水分。这些交融、碰撞，让我对制陶有了新的思考和创作表达。”

在开弥看来，景德镇的生活恰如制陶。“需要耐心，就像烧制陶瓷时静待开窑；充满激情，就像开窑时面对的未知和惊喜。”最近几年，景德镇一直致力于培育陶瓷文化生态。2020年6月，中国文化和旅游部同意在景德镇市设立“景德镇陶瓷文化生态保护实验区”。开弥也愈发感受到这座城市的巨大变化，“不论基础设施还是生态环境，都在不断发展改善，越来越好”。

“我第一次来景德镇时，当地罗家机场的航线远不像今天这样多，更没有高铁站。”开弥感慨这座城市的今夕变迁。如今的景德镇，城市配套设施和服务水平不断提升，旅游产业不断发展，有着陶溪川、三宝村这样的打卡地。“来自世界各地的人在这里的咖啡馆交流想法，在艺术空间举办展览。思想的火花在这里碰撞，带给艺术家们许多灵感。”

不仅如此，景德镇的生态环境也越来越好了。通过加强大气污染源精细化管控、创新推进秸秆综合利用等措施，2020年，景德镇成为江西省空气质量优良天数比例最高的城市。开弥喜欢随手拍下眼前的蓝天白云。“有时我会去附近的村庄写生，比如瑶里古镇里的村子，它们大都干净、整洁、美丽。许多城市居民也会在周末前往乡村，亲近大自然。”

传统与现代，城市与自然，东方与西方……各种元素在景德镇和谐共生、有机融合。开弥打起比方：“热乎的油条裹上沾着白糖的麻糍，既保留了油条的蓬松又有麻糍的甜滑，再配上一杯咖啡，这就像是景德镇的生活态度——跨界、混搭、开放、包容、多元。”

开弥最大的愿望，就是未来能在法中两国举办个展，让更多人欣赏她的艺术作品。疫情防控期间，她一直留在景德镇，安心创作。“对我而言，景德镇的艺术生活是很棒的体验。”

德国人“正荣夫妇”——

“给予残疾人的关爱越来越多”

本报记者 王云娜

湖南长沙。穿越五一商圈的热闹喧嚣，沿着黄兴路一路向北，再拐进幽深的湘春巷，一家名为“吧赫西点”的面包店映入眼帘。

轻轻推开玻璃门，店主乌韦·布鲁泽正将刚出炉的面包摆进柜台。身后的照片墙，记录着他和妻子多萝特·布鲁泽在中国生活19年来，参与当地帮扶残疾人项目的点点滴滴。

布鲁泽夫妇是地道的德国人，但他们更希望别人称呼他们的中文名字：吴正荣、杜雪慧。2002年3月，这对金发碧眼的德国夫妇跟随一个慈善项目来到长沙，与湖南省残联及相关机构合作，帮助7岁以下的听障儿童进行语言康复训练。

“通过训练，孩子们从什么都不会到可以说话、表达流利，这让我们觉得非常有意义。我们夫妻俩商量后，决定留下来，帮助更多孩子们听到声音。”杜雪慧回忆道。

在中国全面建成小康社会进程中，残疾人事业不断发展。“中国的助残政策越来越好，各方面给予残疾人的关爱越来越多，社会对待特殊群体的观念也在转变，听障人士收获了更多幸福。”作为中国残疾人事业的见证者、参与者，吴正荣非常感慨。

随着2018年《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》出台，残疾儿童康复救助制度已在全国范围内普遍建立、有效实施。“如今，孩子们一出生，医院就会进行听力筛查。患有听力障碍的孩子，能够获得国家助残项目的帮扶，免费植入人工耳蜗，在语言发育的黄金期开展有针对性的康复训练。”杜雪慧说，“经过训练，绝大多数听障儿童都能够像正常孩子一样上学、生活”。

成立于2010年的长沙市开福区爱希会残疾儿童服务中心，是一所专门为18岁前残疾儿童、青少年及家庭提供康复特教、咨询辅导、技能辅导和贫困援助等专业服务的特殊机构。这里每周都会为“因残致贫”的家庭提供一到两节免费教学课程。曾在德国任小学老师的杜雪慧在这里担任志愿者。在每周听障儿童的语言康复训练课上，她会带领孩子们进行呼吸训练、做口舌操等，帮助他们说话时稳定气息、清楚发音。

在杜雪慧投身技能教育的同时，吴正荣则操心起成年听障人士的就业问题，尤其是那些错过了语言恢复期的人群。“我想，也许可以教他们做面包，帮助他们掌握一项谋生技能。”

2011年，“吧赫西点”面包店应运而生，招收听障学徒。吴正荣专门从德国聘请了一位面点师来传授烘焙技巧。4年后，德国师傅回国，吴正荣成为店里的“大师傅”，继续培训听障学徒。如今，从这里走出去的听障学徒有20多人，多数继续从事面包师职业。

吴正荣介绍，“吧赫西点”目前10名员工里6名是听障人士，并且都是熟练工。店面不大，面包定价也不高，面包店不再扩招员工，但仍向听障学徒敞开大门。

因为帮助残疾人，“吧赫西点”引来了社会各界的关注和支持。“许多本地市民、外地游客前来光顾。大家希望通过来店里买面包，帮助残障人士。这让我和员工们深受感动，劲头更足了。”吴正荣说。

社会对残疾人的关心帮助越来越多，周围的社区环境也越来越好。不足200米长的湘春巷曾是一条“断头路”，下水管网老化，雨天容易积水。这几年，所属开福区湘雅路街道新湘路社区对老巷进行了提质改造，打通巷道，重铺沥青，优化下水道，粉刷墙面，两侧空地也种上了绿植。

“过去，时不时有顾客说店面难找、周边环境不好。湘春巷改造后，环境好多了，来的客人也更多了。”吴正荣说。幽静美好的巷内环境，为“吧赫西点”增添了不少路人缘。

自从与中国结缘以来，“正荣夫妇”在湖南参与的助残项目帮助了不少人。他们有的考上大学，有的从事稳定工作，有的已经结婚生子。“他们拥有了更多的爱、希望和机会。看到他们越过越好，我们十分欣慰。”杜雪慧说，随着中国残疾人事业不断发展，相信未来中国的残障人士都能有尊严、快乐地生活。

津巴布韦人瓦沙亚——

“对远在非洲的我的家乡有借鉴意义”

本报记者 方 敏

“我眼里的小康生活，不仅仅是吃饱穿暖，更是包括文化、科技等多方面的全面发展。”谈起小康生活，非洲津巴布韦小伙普罗斯珀·瓦沙亚来了兴趣。

今年7月20日，在浙江省湖州市德清县侨联的组织下，瓦沙亚与几十名海外留学生一起参观了当地的生态农业和美丽乡村建设。数字化的智慧农业、百姓富足的小康生活，给他留下了深刻印象。“比如鱼菜共生数字化工厂，在‘工厂化养殖’与‘无土栽培’模式下，人们能够在水里养鱼、在水上多层立体浮床上种植蔬菜。”

今年33岁的瓦沙亚从津巴布韦大学毕业后，于2016年获得中国政府奖学金，进入武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室继续学业。

求学期间，他听人说起德清地理信息小镇。“这样一个小镇，竟拥有数百家地理信息相关企业，是中国地理信息产业集聚度最高的园区。”被小镇的定位与发展前景吸引，硕士一毕业，瓦沙亚便来到这个浙江北部的小县城。他加盟了德清数联空间信息技术有限公司，成为一名遥感分析工程师，如今工作已有3年。

跟随瓦沙亚走在德清地理信息小镇，他如数家珍般介绍起小镇充满科技感的特色。“打开手机应用和卫星定位系统，你就可以轻松找到空闲泊车位；打开实景三维平台，可以‘穿墙’看到室内环境，点击楼层可以查看单位信息，‘透视’地面还能看到地下管线……”

中国地理信息产业发展速度之快，让瓦沙亚赞叹不已。“网约车、外卖等服务给人们生活带来许多便利，这些都离不开地理信息科技的发展。正是因为中国高度重视地理信息技术与移动互联网、大数据、云计算等技术的融合，才促进了这些新应用的发展，也创造了很多就业机会。”

科技发展是全面建成小康社会的重要支撑——在中国的工作生活经历，让瓦沙亚对此深有体会。这也促使他结合工作思考，着手对非洲地区尤其是“一带一路”沿线国家和地区的地理空间教育状况进行研究，并与他人合作撰写题为“撒哈拉以南非洲地理信息学教育和培训的现状：采取的举措和挑战”的论文。

在德清数联空间、武汉大学国际教育学院、德清地理信息小镇科技工作者学会的支持下，瓦沙亚组织了每周一次的地理空间国际培训网络课程，并担任主持人。“目前已经进行了20多期课程，参加人次共计600多。”这一课程的开设，也促成了“一带一路”地理信息国际培训中心在德清成立。

今年7月，“一带一路”地理信息国际培训中心获批成为2021年中国科协“一带一路”国际科技组织合作平台建设项目。中心旨在助力中国地理信息企业“走出去”，为“一带一路”沿线国家和地区培养地理信息专业人才，运用地理信息技术助力联合国2030年可持续发展议程。

在瓦沙亚居住的德清高新区人才公寓里，有一群和他一样从事地信行业的科技青年。工作之余，他们会在小区内跑步、打羽毛球，去莫干山户外运动，参加社区的端午、中秋民俗活动。“这里的生活很温馨，还能为中国地信领域与国际交流作出一些贡献，我觉得很有收获。”瓦沙亚说。

“中国全面建成小康社会，对世界人民而言是巨大的贡献，对远在非洲的我的家乡有借鉴意义。”瓦沙亚告诉记者，“未来，我也会把学到的知识用于家乡建设，为我们家乡发展进步尽自己的一份力。”

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)