人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“线上中国周”活动在巴西落幕

2021年09月20日11:07 | 来源：人民网-国际频道
小字号
中国电影展播宣传图。中国驻巴西使馆供图
中国电影展播宣传图。中国驻巴西使馆供图

人民网里约热内卢9月19日电 （记者毕梦瀛）中国驻巴西使馆同巴西利亚大学联合举办巴西全国高校“线上中国周”日前圆满落幕，吸引来自巴全国20余所高校3000余名师生注册参与。

中巴知名学者、青年网红及使馆代表讲授中国国情公开课，涵盖中国政治制度、外交政策、“一带一路”国际合作倡议、传统文化、留学政策、青年思潮及中巴关系等主题，全部公开课于9月12日至19日在社交网络平台面向公众直播。

“线上中国周”是中国驻巴西大使馆的国庆系列活动之一，同时也是利用新媒体方式向巴西“Z世代”讲好中国故事的有益探索。活动期间使馆还与巴西收视率第一大电视台，环球电视台合作展播中国优秀电影。《走路上学》《那山那人那狗》《湘女萧萧》和《玄奘》，四部反映中国经济社会发展、脱贫攻坚成就、经典文学故事、传统文化魅力的影片在环球电视台下属频道9月每周日晚黄金时段播出。

此外，驻巴西使馆社交媒体频道正连载纪录片《了不起的匠人》，全景呈现中国传统文化。纪录片集中展示蜀锦、唐卡、团扇、弓箭、瓷器、烧陶、铁器、木雕、古琴、旗袍、皮影等中国传统工艺的独特魅力，生动呈现中国民间工匠精湛艺术才能和中国传统文化深层次内涵。纪录片共17集，巴西时间每周六11:00更新，目前已播出4集，得到巴西网友广泛关注。

【1】【2】
(责编：苏缨翔、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部