人民网里约热内卢9月19日电 （记者毕梦瀛）中国驻巴西使馆同巴西利亚大学联合举办巴西全国高校“线上中国周”日前圆满落幕，吸引来自巴全国20余所高校3000余名师生注册参与。

中巴知名学者、青年网红及使馆代表讲授中国国情公开课，涵盖中国政治制度、外交政策、“一带一路”国际合作倡议、传统文化、留学政策、青年思潮及中巴关系等主题，全部公开课于9月12日至19日在社交网络平台面向公众直播。

“线上中国周”是中国驻巴西大使馆的国庆系列活动之一，同时也是利用新媒体方式向巴西“Z世代”讲好中国故事的有益探索。活动期间使馆还与巴西收视率第一大电视台，环球电视台合作展播中国优秀电影。《走路上学》《那山那人那狗》《湘女萧萧》和《玄奘》，四部反映中国经济社会发展、脱贫攻坚成就、经典文学故事、传统文化魅力的影片在环球电视台下属频道9月每周日晚黄金时段播出。

此外，驻巴西使馆社交媒体频道正连载纪录片《了不起的匠人》，全景呈现中国传统文化。纪录片集中展示蜀锦、唐卡、团扇、弓箭、瓷器、烧陶、铁器、木雕、古琴、旗袍、皮影等中国传统工艺的独特魅力，生动呈现中国民间工匠精湛艺术才能和中国传统文化深层次内涵。纪录片共17集，巴西时间每周六11:00更新，目前已播出4集，得到巴西网友广泛关注。

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