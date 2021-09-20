人民网北京9月18日电 （记者万宇、刘融）中国人民对外友好协会与中朝友好协会17日晚在京举行招待会，庆祝朝鲜民主主义人民共和国成立73周年。

中国人民对外友好协会会长林松添在致辞时说，73年来朝鲜人民战胜了无数艰难险阻，在社会主义革命和建设中取得了巨大成就。中朝两国是山水相连的友好邻邦。在长期革命斗争和社会主义建设中，在两党两国历代领导人亲手培育和引领下，两国人民结下的深厚友谊，经受住了国际风云变幻和时代变迁的考验，历久弥新，成为双方共同的宝贵财富并世代传承。

林松添说，我们愿同朝鲜兄弟一道，全面贯彻两党两国最高领导人达成的重要共识，继承和发扬中朝传统友谊，推进务实合作，密切人文交流，促进各自社会主义事业发展，更好造福两国和两国人民，维护地区和世界和平稳定与发展繁荣。

朝鲜驻华大使李龙男在招待会上说，近年来，两国最高领导人两年内五次会晤，就双方关系发展达成重要共识，进一步巩固和提升了两国传统友好。今年以来，两国最高领导人多次互致贺电或口信，保持传统友好，彰显了发展朝中友好关系的坚定意志，符合新时代要求和两国人民的共同心愿。我们将同中国同志一道，认真落实两国最高领导人的重要共识，为推动朝中关系良好发展继续携手努力。

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