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人民网约翰内斯堡9月17日电 （记者王磊）当地时间9月17日，“南非中文日”庆典暨南非汉语教学成果展演成功在线举行。当天的活动由中国驻南非使馆主办，中国文化和国际教育交流中心孔子课堂承办。

中国驻南非大使陈晓东、南非基础教育部长莫采卡、南京财经大学校长程永波为活动致贺辞，中国驻南非大使馆教育参赞李旭东做工作总结。

南非六所孔子学院、两所孔子课堂、两个华文教育机构在线展示了过去两年汉语教育在南非所取得的可喜成绩。南非汉语教育界代表300余人云端欢聚，共庆第三个“南非中文日”。

陈晓东大使在致辞中简要回顾了中南两国友好交往历程，指出南非中文日的设立，体现了两国元首对人文交流的远见卓识和对夯实中南友好社会民意基础的高度重视。陈大使表示，中文是中华文明的重要载体，对于中华文化发展传承具有重大意义，也是南非朋友深入了解中国的纽带和桥梁。自南非决定将中文纳入国民教育体系以来，特别是“南非中文日”设立后，南非社会各界学习中文热潮方兴未艾。南非的汉语教学前景光明，未来可期。陈大使勉励中文老师教有所思、教有所得，教好中文的同时讲好中国故事、中国文化；勉励南非学子不断学习、日日精进，早日掌握中文，当好中南友谊的使者，中南、中非命运共同体的建设者。

莫采卡部长在贺辞中充分肯定了孔子学院（课堂）、华文学校等机构在南非汉语教育领域所起的重要作用，对各机构积极参与本土教材开发、认真组织“汉语桥”中文比赛并取得非洲洲冠军等工作成绩表示高度赞赏。莫采卡部长希望未来有更多南非学习者学习汉语，通过学习汉语实现自己的人生梦想。

作为此次活动的承办方代表，南京财经大学校长程永波教授在致辞中表示，教育对外开放是“一带一路”倡议的重要组成部分。南京财经大学坚持国际化发展战略，未来愿与有关各方共同努力，把“南非中文日”打造成在南推广汉语和中国文化、增强中南友谊的知名品牌。

在“南非汉语教学成果展演”环节，主办方向与会嘉宾和观众全方位、多层次地展示了教学推广、文化活动、创新项目、媒体宣传、当地表彰、促进交流、服务本土化等七个汉语教学业务版块。

南非汉语教育近年来已覆盖至政府官员、大学生、中小学生、职业技术学院学生、本土教师等，除了南非各族裔的学生还有在南非的华裔、中国人。而中文教师不仅有中国来的公派教师、志愿者，还有在南非当地的本土教师、海外志愿者、华人华侨教师。教学形式采取线上线下相结合，教学内容既有日常汉语和中国文化国粹（如书法、武术等），又有定制化的不同行业汉语培训，如导游、酒店餐饮、中医、银行、交通、机电等。

近年来，驻南非使领馆举办的春节和国庆庆典，当地团体组织的中国传统节日活动，孔院等机构带来的中华文化体验如中医、书法、国画、武术、戏曲、美食、厨艺、歌曲、茶艺、古筝、配音、剪纸、刺绣、陶瓷、木偶戏、设计旗袍等，中国非遗小组的文化展演，中国大学生艺术团的巡演等，既展示了中国历史文化的无穷魅力，也让当地人对中国有了更深、更全面的了解。

南非的汉语教学不仅着力于校园学生的教学，还帮助南非国家部委官员通过外交部的常规培训班学习汉语，帮助南非基础教育部、贸工部赴华交流官员通过行前培训了解中国。此外，还注重学以致用，多次协助南非国家旅游部举办导游培训，帮助南非导游学习汉语、了解中国文化，更好地与中国游客进行沟通交流。

南非的汉语教学成果也得到了当地政府的支持和赞誉。在南非外交部语言中心执教南非国家各部委官员的中文老师们都收到了感谢和认证邮件。 “中文+职业技能”项目为南非职业技术教育发展带来了新的机遇，南非高教培训署署长签署了感谢中外方院长为南非技能教育做出贡献的证书。南非高教部国际处也给参加“中国政府奖学金”工作的中方院长发来了感谢邮件。南非科技部向帮助他们前往中国的中文老师专门寄出了感谢信。

在活动总结中，李旭东参赞表示，本次活动南非所有汉语教育机构悉数出席，在规模上和代表性上均开创了历史，体现了南非汉语教育界的大团结。大家用自己的辛勤付出和无私奉献在南非当地赢得了尊重、赢得了友谊、赢得了未来进一步发展壮大的光明前景。下一步，南非汉语教育界要围绕“提质增效”总基调，树立“四化”目标（课程教学数字化、办学方向特色化、管理运营专业化、师资队伍本土化），发挥特色优势，用好平台和节点，善作友好使者，加强团结协作，注重疫情防控，合力开创在南汉语教育工作更加美好的明天。

成立于2017年4月的中南高级别人文交流机制是中国与非洲国家之间建立的首个此类机制，汉语教育是其中的重要内容。2019年8月，中南双方商定把每年的9月17日定为“南非中文日”。“南非中文日”的设立对于在南汉语及中国文化推广具有里程碑意义。

(责编：徐祥丽、刘慧)