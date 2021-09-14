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菲律宾首都将试行新冠疫情警戒分级制度

2021年09月14日21:29 | 来源：新华网
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新华社马尼拉9月14日电（记者闫洁 刘锴）菲律宾政府14日宣布，将在首都马尼拉试行新冠疫情警戒分级制度，以实施更精准的防疫措施。马尼拉地区暂定为四级警戒，政府将加大病例筛查和检测力度，加速推进疫苗接种计划。

菲卫生部副部长玛丽亚·罗萨里奥·贝尔盖雷说，马尼拉将于16日至30日试行这一制度。疫情警戒共分为五级，四级是第二高警戒级别，意味着确诊病例数量多、增加快，医院高负荷运转，疫情处于“高危”状态。

依据政府出台的管理细则，在四级警戒状态下，除外出获得基本生活用品或在政府特许行业工作外，马尼拉地区将不允许18岁以下和65岁以上居民、孕妇、患基础疾病或有其他健康风险的居民出门；餐厅、理发店、美容院、宗教场所限制接待人数；从22时至次日凌晨4时实施宵禁。

菲内政和地方政府部部长爱德华多·阿诺说，政府将评估这一分级制度在马尼拉的试行情况，接下来可能陆续在全国推广。

菲律宾此前未实行正式的新冠疫情警戒分级制度，只是采取一些社区隔离和限制措施，如加强版社区隔离、一般性社区隔离等。

菲律宾疫情近来再次快速反弹。世界卫生组织认定，德尔塔毒株已在菲律宾构成社区传播。菲律宾总统府10日宣布，由于新冠疫情持续蔓延，菲律宾全国灾难状态再延长一年，以更好应对疫情。

数据显示，菲律宾本月11日报告新增新冠确诊病例26303例，为疫情暴发以来最高纪录；截至14日，累计确诊病例超过226万例，累计死亡超过3.5万例。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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