人民网北京9月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持14日例行记者会。记者会实录如下：

俄罗斯卫星社记者：据《华盛顿邮报》报道，美国将于9月22日主持召开全球抗疫峰会。请问中方是否参会？

赵立坚：我注意到有关报道。我目前没有可以发布的消息。

巴通社记者：中国—东盟博览会在南宁成功举办，并于昨天闭幕。今年，巴基斯坦第二次作为特邀合作伙伴参加。中方对此有何评论？

赵立坚：9月13日，第18届中国—东盟博览会正式闭幕。巴基斯坦总统阿尔维在开幕式发表视频致辞，巴方再次作为特邀合作伙伴参展参会，中方对此表示赞赏。

东博会是深化中国—东盟合作的重要平台。近年来，伴随中国东盟关系的提质升级，东博会的影响力和吸引力不断扩大，推动并见证了双方经济融合持续加深，经贸合作日益加快，互联互通不断加速，人文交往更加密切。

作为全天候战略合作伙伴，中巴两国近年来经贸合作不断深化，中方已经连续6年成为巴基斯坦最大贸易伙伴。我们愿同巴方共同推动中巴关系高水平运行，持续深化包括经贸在内的各领域合作，携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，为地区共同繁荣发展提供助力。

《北京青年报》记者：据报道，13日，177名斯坦福大学教职员工联名致函美司法部，批评特朗普政府2018年推出的“中国行动计划”严重偏离既定目标，损害美科研竞争力，煽动种族歧视。中方对此有何评论？

赵立坚：媒体已经曝光，所谓的“中国行动计划”先设办案指标、再查案，如此罔顾司法正义的做法只会造成冤假错案。截至今年3月底，美司法部“中国行动计划”的网站公布的所谓“典型案件”汇编中没有一起涉及知识产权和商业窃密，指控的罪名都是欺诈、不实陈述、瞒报税款等等。美国高校教职员工联名函再次证明，越来越多美国国内人士都认识到，这个所谓的“中国行动计划”实质上就是美反华势力滥用国家安全概念、对华进行遏制打压的工具。这一计划不仅对中美关系造成严重伤害，也加剧了美国内的种族歧视现象，对美国亚裔群体造成严重损害。

我们敦促美方倾听美各界的正义呼声，切实纠正错误，停止干扰中美在科技、人文等领域的正常交流与合作。

澳亚卫视记者：日本自民党总裁选举进入倒计时，竞选人频频提及涉华话题。13日，日本前外相岸田文雄称，他若当选将设人权特别顾问一职，处理中国在新疆侵犯人权等问题。此前高市早苗曾表示，如果当选将继续参拜靖国神社。发言人对此有何回应？

赵立坚：中国对于靖国神社等问题的立场是一贯和明确的。中国的内政不容外部势力干涉。日本政客应该停止拿中国说事。这类政治炒作毫无意义，可以休矣。

彭博社记者：拜登总统将于下周在白宫召开美日澳印领导人会议，讨论包括应对中国在亚太地区日益增长的影响力等议题。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方一贯认为，任何地区合作机制都应顺应和平与发展的时代潮流，有助于增进地区国家间互信与合作，不应针对第三方或损害第三方利益。搞封闭、排他、针对他国的“小圈子”违背时代潮流，与地区国家的愿望背道而驰，不得人心，也没有出路。

我想强调的是，中国不仅是亚太地区经济增长的主要发动机，也是地区和平稳定的坚定维护者，中国的发展是世界和平力量的增长，是地区繁荣发展的福音。有关国家应摒弃过时的零和博弈思维和狭隘的地缘政治观念，正确看待中国发展，尊重地区国家民心，多做有利于促进地区国家团结与合作的事情。

澎湃新闻记者：8月29日，美军在阿富汗喀布尔机场恐袭事件发生后，在喀布尔实施了一次无人机打击，声称炸死两名恐怖分子。近日，多家美国媒体做了大量现场调查后认为，无人机杀死的不是恐怖分子，而是10名无辜平民，这完全是一次情报错误。有媒体就此表示，此事戳破了美军及相关情报部门无所不能的假象，呼吁国际社会对美方罪行进行追责。中方对此有何评论？

赵立坚：近日媒体广泛报道美军在阿富汗误杀平民，也有国际舆论呼吁对美追责。面对国际社会广泛质疑和一致谴责，美方不能企图蒙混过关、一走了之，必须彻查真相，给阿富汗人民和国际社会一个负责任的交代。

印度广播公司记者：近期，中国已经允许来自德国、法国和意大利商会的员工及家属返回中国。过去10个月，中国停止向包括印度在内的11国人员发签证。请问，中国向特定国家人员发放签证的标准是什么，中方何时向印度人员发放签证？

赵立坚：当前，国际疫情形势依然复杂严峻。中方借鉴多国做法，根据疫情形势变化动态调整有关人员来华的管理措施。中方愿与各方保持密切沟通，在确保防疫安全的前提下，做好中外人员往来工作。

追问：你说的“有关人员来华的管理措施”指什么？目前不仅是印度等11国，许多国家都有疫情，那么这些国家的人员是否即便遵守防疫规定也无法入境中国？

赵立坚：中方此前同有关国家商定，建立复工复产人员双向“快捷通道”。这是中国和有关国家根据疫情形势和复工复产需要商定的互利安排。

追问：你认为中印之间也会有这种安排吗？

赵立坚：我想这应该让两国的外交官进行商谈。如果印方有这方面需要，可以向中方提出。

彭博社记者：韩国近期完成水下导弹潜射试验，成为少数几个掌握相关技术的国家之一。中方对于韩发展导弹技术有多关切？王毅国务委员兼外长在访问首尔期间是否会提及该问题？

赵立坚：中方注意到有关报道。我们希望有关国家共同致力于维护地区和平、稳定与发展。中国和韩国互为重要近邻。王毅国务委员兼外长即将访问韩国。双方将就双边关系和共同关心的国际地区问题深入交换意见。

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