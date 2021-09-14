人民网伦敦9月14日电 （武一丹）9月13日，英国48家集团俱乐部、英中贸协、英国中国商会联合举办“破冰者”线上交流活动。中国驻英国大使郑泽光在致辞中指出，中英两国企业家们应进一步发扬新时代的“破冰者”精神，把握发展大势，促进互利合作。

郑泽光说，当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，国际产业链供应链受阻，世界经济复苏步履蹒跚。如何把握中国发展大势，推进中英务实合作，是摆在两国工商界面前的重要课题。他指出，中国对外开放的大门只会越开越大，水平只会进一步提高。 11月5至10日，中国将举办第四届中国国际进口博览会，诚邀包括英国在内的世界各国企业踊跃参加，更好推销自己的产品，共享中国大市场。近期，中国加强对科技互联网领域的监管，这是进一步打造市场化、法制化、国际化营商环境的又一重要举措。中国对包括外国企业在内的各类市场主体一视同仁，将一如既往欢迎外国投资。我们也希望英方为中国企业在英经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。

他强调，中国把英国看作互利合作伙伴，致力于同英方一道，在相互尊重、合作共赢基础上，推动中英关系健康稳定发展。英方必须认识到，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国是机遇而非威胁，是伙伴而非敌手。希望英方同中方相向而行，一道推动两国关系不断改善，为两国经贸合作提供稳定、良好的政治环境。

郑泽光说，今年头七个月，中英双边货物贸易额同比增长37.8%，中国成为英国最大货物贸易伙伴。 双方要深化货物贸易、传统金融、制造业、核电、基础设施等传统领域合作，更要积极拓展新产业、新业态、新模式合作，不断打造新合作亮点。要拓展绿色科技、绿色金融、环境保护、新能源汽车等领域合作，共同引领全球气变治理和可持续发展。

英国48家集团俱乐部主席佩里、英中贸协主席古沛勤、英国中国商会会长方文建出席活动并致辞，230多名中英企业负责人参加。

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