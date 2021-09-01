人民网里约热内卢9月1日电 （记者李晓骁）根据知名市场调研公司尼尔森发布的最新报告，今年上半年巴西电子商务销售额同比增长31%，达创纪录的530 亿雷亚尔，订单数量增长 7%，突破1亿单大关。尼尔森电子商务负责人马塞洛·奥萨奈表示，消费者适应了电子商务的便利，经常购买并寻找不同类别的产品，而网购新手比老手消费额更高。

得益于广阔的市场和良好的潜力，来自新加坡、美国、墨西哥等跨国电子商务企业纷纷入驻巴西，巴西电子商务的蓬勃发展也吸引中国电商深耕本地，为本地企业服务。近日，来自中国的全球速卖通巴西站宣布正式开通，欢迎巴西本地商家入驻，让本地企业也能够搭乘电商的顺风车，进一步释放巴西电子商务的发展潜力。菜鸟网络也将为巴西本地商家提供仓储、分拨和“最后一公里”配送等服务，提升巴西国内配送的物流时效与收货体验。

金融服务科技企业FIS旗下的全球支付服务提供商Worldpay发布的《2021年全球支付报告》显示，预计到2024 年巴西电子商务市场将增长57%。

“中国电商平台的出现，对巴西本土企业来说是个值得深入挖掘的机会。”中国社科院拉美所巴西研究中心执行主任周志伟表示，目前，中国—巴西贸易主要以大宗贸易为主。而电子商务则更为灵活，可以打通并连接广大终端消费者，有助于巴西疫后的经济恢复。

速卖通在巴西颇受商家和消费者的欢迎。仅在速卖通巴西站开通的三周内，不少巴西商家争相报名注册。为了保证巴西消费者的物流体验，菜鸟于今年年初就开通了每周5班的中国—南美包机，保证中国货物直飞巴西，提升物流时效。菜鸟针对拉美消费者打造的高效跨境物流服务，联合速卖通已经实现在巴西核心都市圈 “12日达”。此外，菜鸟还计划在巴西建立分拨中心，将本地物流配送时效提升至次日达甚至当日达，也计划与本地3—5家配送公司合作，进一步提高配送时效，打造覆盖巴西的物流网络。

“巴西是我们增长最快的市场之一，电商发展潜力巨大。”菜鸟出口物流事业部总经理熊伟介绍，目前，菜鸟已经通过国内优选仓、南美包机、秒级清关物流等，打通了中国到巴西的跨境物流全链路。

中巴电子商务合作让双方利用数字经济突破疫情阻碍，达到互利共赢和共同发展。中国电商企业利用其全球供应链与数智物流技术，为巴西商家和消费者提供高性价比、时效高确性的物流服务，拉动本地消费，助力巴西恢复经济发展。周志伟告诉记者，中国电商物流企业的到来，也可以进一步加深双方在数字经济与智慧物流方面的合作，对中国国内消费起到提振作用。

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