本报记者 颜 欢 韩 硕

8月23日，习近平总书记来到河北省塞罕坝机械林场月亮山，察看林场自然风貌，听取河北统筹推进山水林田湖草沙系统治理和林场管护情况介绍，看望护林员。多国媒体对此进行报道，点赞中国不断推进生态文明建设，沿着高质量发展道路笃定前行。

巴西247新闻网报道说，目前，塞罕坝森林覆盖率超过82%。自中共十八大以来，生态文明建设在中国经济社会发展中的地位越来越突出，中国正推进可持续发展和高质量发展。

雅虎新闻网指出，中国政府坚持“保护与发展并重，生态与经济双赢”，反复强调“绿水青山就是金山银山”，注重可持续发展。

马尔代夫主流媒体《时报》刊登文章，介绍了塞罕坝“荒原变林海”的人间奇迹。文章指出，60年前，塞罕坝自然环境十分恶劣。为了改善生态环境，中国在这里建设了塞罕坝林场，用几十年的时间，在风沙蔽日的荒原上建起了百万亩林海；近年来，更是脱贫攻坚和生态建设两手抓，走出了一条可持续发展之路。2017年，塞罕坝机械林场中国建设者获得联合国环保最高荣誉——“地球卫士奖”，为全球环境治理提供了典范。

墨西哥《改革报》网站发表题为“塞罕坝绿色奇迹背后的故事”的文章。文章说，塞罕坝的变化是中国持之以恒推进生态文明建设的生动实践。“塞罕坝同时攻克了生态和发展难题，这是生态优先、绿色发展的结果。中国清楚地意识到，不能靠牺牲环境来发展经济。生态文明不是不要发展，而是要通过科学方式实现更长远的目标。”

意大利《意大利日报》刊文称，“塞罕坝展现了中国生态文明建设奇迹”。在全球森林资源普遍减少的背景下，中国实现了森林覆盖率和蓄积量“双增长”。塞罕坝是中国造林史的一个缩影，也代表了一种决心和精神。

巴基斯坦乌尔都焦点网站、意大利事务新闻网、美通社等也报道了相关新闻。德国最大的金融新闻网财经网表示，塞罕坝已成为中华民族勤劳精神的象征和生态文明的生动典范。

（本报北京、罗马8月25日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月26日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)