“全球治理与人类命运共同体”国际论坛在京举行。外文局供图

人民网北京8月26日电 （记者燕勐）8月26日，由中国外文局当代中国与世界研究院和中欧论坛（Europe-China Forum）共同主办的“全球治理与人类命运共同体”线上国际论坛在京成功举办。此次论坛以“构建人类命运共同体 开创全球治理新格局”为主题。

中国外文局局长杜占元、法国宪法委员会主席、法国前总理洛朗·法比尤斯、原对外贸易经济合作部副部长龙永图参会并发表主旨演讲。当代中国与世界研究院院长于运全、中欧论坛创始人高大伟主持分论坛。

会议采取线上线下相结合的方式，来自中国、法国、意大利和澳大利亚等多个国家和地区的21位专家学者围绕“后疫情时代全球治理体系变革”和“全球可持续发展与人类命运共同体”等议题展开深入探讨。

中国外文局局长杜占元发表主旨演讲。外文局供图

中国外文局局长杜占元在主旨演讲中强调，中国提出的人类命运共同体理念回应了各国人民求和平、谋发展、促合作的普遍诉求，在全球治理变革的进程中彰显出强大吸引力和感召力。他呼吁各方以人类命运共同体理念为引领，秉持共商共建共享的全球治理观，完善治理体系；树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，增进人文交流；坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，谋求普遍安全；奉行开放、包容、普惠、平衡、共赢的发展观，推动共同繁荣。

法国宪法委员会主席、法国前总理洛朗·法比尤斯表示，新冠肺炎疫情表明，全球事务与地域事务紧密相连，中美欧尤其需要以更具合作性的方式共同应对全球性问题。我们应坚决捍卫多国组织的国际对话，尊重国际法，以合作、宽容的姿态应对21世纪的挑战。他表示，全球治理是建立相互理解，共同行动，信任与和平的关键，世界各国都应做多边主义的践行者，携手应对气候变化等全球性挑战。

原对外贸易经济合作部副部长龙永图表示，在抗击疫情的过程中，中国起到了全球贸易“稳定器”的作用。中国在国际经济贸易中的表现再次说明，中国高度重视与世界的连接，这是全球构建人类命运共同体的重要前提条件。世界需要对话沟通，需要互尊互信，需要发扬求同存异的精神。在构建人类命运共同体的进程当中，各国唯有团结一致，才能共同抗疫，为构建人类命运共同体作出贡献。

“全球治理与人类命运共同体”线上国际论坛。外文局供图

在议题讨论中，中外专家学者普遍认为，世界是一个休戚与共的命运共同体，各国利益紧密相连。当今世界面临新冠肺炎疫情和气候变化等全球性挑战，全球治理体系亟待改革。唯有各国携手共进，才能行稳致远，共同构建人类命运共同体，推动全球可持续发展。

中国外文局副局长于涛发表闭幕致辞。外文局供图

最后，中国外文局副局长于涛在闭幕致辞中呼吁各方凝聚共识、汇聚力量，塑造人类共同的未来，弘扬人类共同的价值，不断完善全球治理体系，共同应对全球性风险和挑战，合力构建人类命运共同体。

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