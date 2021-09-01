新华社纽约8月31日电 记者手记：致命的“执念”——反智言行令美国抗疫前景堪忧

新华社记者徐兴堂

美国得克萨斯州年仅30岁的凯勒·华莱士感染新冠病毒后于28日离世。目前美国每天有上千人因感染新冠死亡，但华莱士的去世却格外受到公众关注，因为他是一位知名的反口罩人士。

作为三个孩子父亲的华莱士成立了一个名为“圣安杰洛自由卫士”的组织，抗议政府强制戴口罩等防疫措施。他还曾给有关部门写信要求废除所有防疫措施。7月下旬，华莱士出现感染症状后，拒绝进行核酸检测或去医院看病，只是自行服用维生素和抗寄生虫药物。后来，陷入昏迷的他靠呼吸机维持了20天后去世。

就在此前一周，家住得州加尔维斯顿的莉迪亚和罗德里格斯夫妇因对新冠疫苗持怀疑态度而拒绝接种。后来，他们的孩子从夏令营回来后全家人陆续感染新冠。夫妇俩病情严重，临终前才醒悟，叮嘱孩子们尽快接种疫苗。

疫情暴发以来，美国反口罩、反疫苗者感染新冠后去世的案例数不胜数，电视上常有死者家属哭诉、后悔的画面，但这并没能让更多的人醒悟。上述两个案例充分表明反智、反科学的行为在病毒面前是多么不堪一击。

不戴口罩、不接种疫苗会有怎样的后果？来看看美国疾控中心提供的一个案例：加利福尼亚州马林县一所小学今年5月暴发疫情，源头是一名在课堂上未戴口罩就带领学生大声朗诵的教师，这名教师没有接种疫苗。结果班上一半学生被感染，导致学校被迫关闭一段时间。

今年夏天，美国各地举办的音乐节等大型群体活动也因不要求参与者戴口罩而成为病毒传播的温床：在芝加哥音乐节上，共有203人确认感染新冠；在西雅图“分水岭”音乐节上，直接感染者有160多人，这些人又将病毒带到10多个县，传染给更多的人。

但致命的后果并未扭转反口罩、反疫苗者的“执念”。纽约长岛洛克斯特谷镇的校董会8月31日投票拒绝执行纽约州制定的关于所有学生、教职员工和访客戴口罩的规定。众多网民在这条新闻的推特跟帖里表达了愤怒：“多么愚蠢的决定。我为所有的学生、教师和员工感到悲哀。”“学校戴口罩和医院插管，哪个更舒服？”

美国在抗疫过程中之所以出现种种令人难以置信的违背科学的行为，与政客“带节奏”是密不可分的。从白宫官员、国会议员到各州执政者，推责、甩锅不断，针对戴口罩等基本防疫措施的反科学言行层出不穷，严重误导了公众。

目前正值秋季开学季，美国仍有几个州禁止在学校实施强制戴口罩的规定，让人们对开学后校园的疫情形势充满担忧。

美国疾控中心主任沃伦斯基表示，统计数据等一再表明，接种疫苗、戴口罩、保持通风和社交距离等措施可以有效避免病毒传播，“但不幸的是，很多学校选择不执行向他们推荐的这些防控措施”。

美国教育部长卡多纳日前写信给几个州的州长和学校负责人，要求他们执行学校强制戴口罩的规定，否则可能面临联邦政府的调查。他表示，州领导人把政治凌驾于学生的健康和教育之上，这是“完全不能接受的”。

统计数据显示，过去一周里，美国日均新冠确诊病例接近16万例，死亡接近1500例。德尔塔毒株引发的新一波疫情在美国仍处在攀升期，疫情形势不容乐观。

(责编：徐祥丽、常红)