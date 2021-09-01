人民网北京9月1日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持1日例行记者会。记者会实录如下：

彭博社记者：位于成都的中国西南美国商会已停止运营，但没有明确是什么问题。请问外交部是否了解有关情况？为什么中国西南美国商会突然关停？

汪文斌：我不了解你说的情况，请你向有关部门询问。作为原则，我可以告诉你的是，中国是法治国家，任何外国组织都应当在中国法律框架下行事。

《环球时报》记者：据报道，8月26日，喀布尔机场附近发生恐袭造成数百人伤亡。部分伤员透露，美军在爆炸后对民众开枪射击，造成更多的伤亡。29日，驻阿美军以反恐为由使用无人机袭击了喀布尔一处民居，造成10名平民遇难，其中最小的只有2岁。发言人对此有何评论？

汪文斌：中方注意到有关报道。公开报道显示，美军在阿富汗杀戮平民的事件频繁发生。

2002年，美军空袭乌鲁兹甘省的一处婚宴现场，造成数十名百姓死亡、百余人受伤。2008年，美军空袭赫拉特省一村落，造成包括50名儿童和19名妇女在内的近百名平民死亡。2010年，北约部队空袭代昆迪省，造成至少33人死亡。2015年，阿富汗缉毒警察部队执行任务时遭北约战机袭击，15名警察遇难。2019年，美军无人机在楠格哈尔省发动袭击，造成至少30名阿富汗农民丧生。一名前美军士兵、无人机操作员在给联合国专家委员会的证词中表示，美军的无人机袭击纯粹是“为了杀戮而杀戮”，美军空袭造成的阿平民死亡人数远超美政府官方统计的数字。数据显示，截至2020年4月，至少47245名阿富汗平民在美国发动的阿富汗战争中丧生。

美军虽然撤出了阿富汗，但美军及其盟友过去20年里在阿富汗屠杀平民的罪行必须调查清楚，凶手必须绳之以法。阿富汗人民的生命理应得到捍卫，阿富汗人民的人权理应得到维护。这事关国际法治正义，事关国际人权进步。

日本共同社记者：据报道，美国气候问题特使克里已经抵达天津，据说已开始与解振华特使会谈，想确认一下中方对会谈有哪些期待？

汪文斌：相信你已经注意到，中国生态环境部和美国国务院都已经发布了有关美国总统气候问题特使克里访华的消息。应中方邀请，克里特使于8月31日至9月3日访华。期间，中国气候变化事务特使解振华将同克里在天津举行会谈，就中美气候变化合作、《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会等事宜交换意见。

关于你提到的具体问题，请你保持关注，中方会适时发布消息。

总台央视记者：据报道，8月31日，阿富汗塔利班消息人士称，阿有关组建新政府的磋商已完成，将于9月3日宣布组建新政府。中方对此有何评论？是否计划承认阿新政府？

汪文斌：阿富汗历史正在翻开新的一页，机遇与挑战并存，困难与希望同在。饱经苦难的阿富汗人民正迎来国家和平与重建的新起点。国际社会也高度关注阿富汗即将组建新政府等动向。中方真诚希望阿富汗各方顺应本国人民的迫切愿望和国际社会的普遍期待，构建开放包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，同各类恐怖组织彻底切割，同世界各国特别是周边国家友好相处。

毛泽东主席曾说：“阿富汗是一个英雄的国家，历史上从来没有屈服过。中阿两国是友好国家，中国不想损害阿富汗，阿富汗也不想损害中国，两国是相互支持的。”中方将一如既往奉行面向全体阿富汗人民的友好政策，尊重阿富汗主权独立和领土完整，不干涉阿富汗内政，继续为阿富汗早日实现和平重建提供力所能及的帮助。

美国全国广播公司记者：还是关于美国总统气候问题特使克里访华的问题。中方是否认为克里此访对除气候变化领域之外的中美关系具有潜在意义？在你看来，双边关系的哪些其他领域将受益于中美直接对话？

汪文斌：中美在一些问题上存在分歧，同时在气候变化等广泛领域拥有共同利益。双方应该在相互尊重基础上保持对话沟通，开展互利合作，同时通过平等磋商妥善管控分歧，推动中美关系重新回到稳定发展的轨道。

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