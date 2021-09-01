新华社新德里9月1日电 题：印式民主“华袍”下的虱子

新华社记者

印度自诩为“世界上最大的民主国家”，常自命不凡吹嘘其民主制度，但从近期议会雨季会期会议上的一出出闹剧来看，印式民主已深陷程序失当、效率低下、功能弱化之困境。可谓华袍之下，尽是虱子。

印度联邦议会召开雨季会期会议期间，正值被称为印度版“水门事件”的“飞马”间谍软件窃听丑闻发酵，国民大会党等反对党要求就媒体披露莫迪政府使用间谍软件实施窃听一事在议会进行辩论，但遭到执政的印度人民党拒绝，朝野两派互相攻讦，每天闹得不可开交，会议在一片混乱中提前两天草草收场。

此次议会闹剧引发了对印度所谓“民主”真实面目的追问。《印度斯坦时报》在一篇评论中说“印度的议会民主正处于危机之中”——如果任其发展下去，议会大厦将沦为一个功能失调的场所。事实证明，继承了英国殖民者衣钵的议会民主制在印度水土不服，带来的并非“蜜糖”，而是民主失序、治理失效、抗疫失败、发展滞后和民生凋敝等种种问题。

选举“过程民主”的喧嚣遮不住印式民主的华而不实。普通选民的重要性仅仅体现在选举过程中。政客们为了赢得选举，拉票手段无所不用其极，贿选和舞弊丑闻层出不穷，竞选时满嘴跑火车开空头支票，当选后却鲜有兑现承诺。议会每年吵吵闹闹，百姓生活却未见有多大改善，在遇到疫情等威胁人民生命健康安全的挑战时，政府反应滞后，民生疾苦显然不是政府首要关切。对印度百姓来说，该国的所谓民主只是少数人的民主，民主也只能是口号和摆设。

失去话语权的大多数凸显印式民主被利益集团把控的事实。印朝野政党以赢得选举为首要目标，极力迎合其背后利益集团和选民基本盘的诉求，无法推出符合最广大人民利益和国家长远发展的政策。农民约占印度人口的70%，是主要的选民群体，但选举结束后在实际政治中并无话语权。自去年9月议会通过三项农业改革法案后，数亿农民参加抗议示威，要求莫迪政府废除法案，成千上万农民在新德里郊外安营扎寨持续抗议。但令人遗憾的是，此次雨季会期中，这三个涉及农民切身利益的法案并未列入讨论。

立法程序混乱的议会凸显印式民主机制的虚弱无序。作为议会民主制的载体，印联邦议会在实际运作中立法程序和功能弱化，监督职能缺位，无法在国家治理中正常发挥作用。在此次骚乱中，议会不顾反对党抗议强行通过了20项法案，其中大多数为口头表决。据报道，本次议会提出的15项法案都未经议会委员会审查。除负责法案的政府部长外，有13项法案没有其他议员参与讨论。如此草率的立法程序，法律的权威性可想而知。舆论一针见血地指出，这样的法案“形式大于实质”。

“限时”的民主权利，混乱的议会，失声的大多数，靠人口支撑起来的所谓“世界最大民主国家”的民主成色如何？事实早已给出了答案。

(责编：崔越、刘洁妍)