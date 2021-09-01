新华社伦敦8月31日电 综述：美精心炮制“新冠病毒溯源调查报告”成笑柄

新华社记者

美国情报部门“操刀”的所谓“新冠病毒溯源调查报告”日前发布公开摘要。然而，这份被白宫“期盼已久”的政治报告，也恰恰因为其毫无科学性而沦为笑柄，不仅受到媒体嘲讽，更让不少科学家嗤之以鼻。国际社会多方人士疾呼：将科学问题政治化正在让溯源工作变得更困难。

报告摘要发布后，美国《华尔街日报》嘲讽说，关于新冠病毒的起源和传播给人类的途径，大约18个情报机构工作90天后，得出了所有人都知道的结论——他们不知道病毒是如何产生并传给人类的。《华尔街日报》说，这份报告“让你想知道为什么美国人每年要为情报机构支付858亿美元”。

迫于主流科学界和国际社会的广泛共识，这份报告承认，新冠病毒人为合成的可能性不大，也不大可能作为生化武器，中国政府在疫情暴发前并不了解这种病毒，但报告仍然声称新冠病毒自然起源和实验室起源两种可能性都不能排除。

但今年3月底发布的中国-世卫组织联合研究报告早已指出，新冠病毒通过实验室引入人类“极不可能”。今年年初曾赴华参与联合溯源的世卫组织专家、荷兰伊拉斯谟医疗中心病毒学家玛丽昂·科普曼斯日前在接受英国媒体采访时说，“极不可能”这几个字就意味着——我们给出了所知道的一切，以及下一步科学研究将优先放在哪里。

多国人士已对美国将病毒溯源政治化的行径予以严厉批驳，认为所谓溯源调查报告毫无科学性与可信度，不过是借病毒溯源攻击中国的工具，美国这一行径危害全球抗疫合作。

对于美方报告中诬称中方阻挠国际调查、拒绝共享信息等内容，世卫组织专家组成员已多次澄清，国际专家组和中国团队之间的科学讨论很活跃，中国团队已分享了大量信息。专家组10多名专家日前在英国《自然》杂志发表联合署名文章指出，就“实验室泄漏论”，专家组曾“与武汉相关机构的关键科学家进行了坦诚的讨论”，“但没有发现可以继续跟踪的证据”。

世卫组织多名专家近日强调，新冠病毒溯源是一项以科学为基础的全球优先事务，目前正处于关键时期，因为在全球范围内开展一些溯源关键科学研究的时间窗口正在关闭，他们反对将溯源问题政治化，呼吁国际社会在科学问题上携手合作。

“也许我们现在可以回归科学了吧，带着尊敬与中国同事一起向前，更好地了解新冠病毒的起源和早期传播。”总部设在美国的非营利性研究机构生态健康联盟中国和东南亚科学与政策顾问休姆·菲尔德在社交媒体呼吁。这名流行病学专家指出，不能“谴责和指控中国18个月，然后又抱怨人家不合作”，“说好听的，这是幼稚和荒谬，说不好听的，这是虚伪和自私”。

美国《外交》杂志近日评论指出，在缺乏明确答案的情况下，对新冠病毒起源的猜测和指责正在阻碍结束这一流行病的国际合作，并阻碍全球为预防、监测和抗击下一场流行病的投入。

(责编：崔越、刘洁妍)