新华社北京9月1日电 《经济参考报》1日刊登周武英综合报道的文章《全球航运业瓶颈难消价格居高不下》。文章摘要如下：

今年以来，国际航运业瓶颈问题突出，拥堵事件时常见诸报端，海运价格轮番上涨，处于高位，对各方负面影响逐渐显现。

早在今年三四月，苏伊士运河堵塞事件引发对全球物流供应链的思考。但此后，货船堵塞、到港滞留、供货延误事件仍在频频发生。

据美国南加州海事交易所8月28日报道，在一天内共有72艘集装箱船停泊在洛杉矶和长滩的港口，超过此前70艘的纪录；在锚地停泊的集装箱船有44艘，也打破此前40艘的纪录。此次拥堵主要原因是劳动力短缺、疫情相关中断和假日购买激增。洛杉矶和长滩的加州港口约占美国进口的三分之一。

美国调查公司笛卡尔-达塔明公司数据显示，7月亚洲发往美国的海上集装箱运输量同比增长10.6%，达到171.86万个（按20英尺集装箱计算），连续13个月高于上年，7月单月创历史新高。

在亚洲，印度最大服装出口商之一戈卡尔达斯出口公司总裁波娜·塞尼瓦桑·S说，集装箱价格的三次飙升和短缺导致航运延误。行业高管们表示，随着集装箱短缺问题达到顶峰，一些产品8月份出口可能下滑。欧洲对消费品需求大增也在加剧航运瓶颈问题。

航运堵塞滞留事件反映出由于需求回升、疫情管制措施，港口功能下降，效率降低，加上台风等造成船只滞留增加，船舶供求趋于紧张等情况。受此影响，几乎所有主要贸易路线的费率都飞涨，干散货船的短缺也趋于长期化。

供应延迟和价格上涨对日常生活产生明显影响。据报道，英国麦当劳餐馆将奶昔和一些瓶装饮料从菜单上撤下，南多鸡肉连锁店暂时关闭50家门店。

《时代》杂志认为，由于超过80%的货物贸易通过海路运输，运费飙升正威胁着从玩具、家具和汽车零件到咖啡、糖和凤尾鱼等各种商品的价格，加剧了全球通胀加速的担忧。

对一些国家来说，海运物流不畅对出口带来负面影响。对于海运企业来说，随着钢材涨价，造船成本也在上涨，有可能拖累高价订船的海运企业收益。

瑞银研究报告显示，预计港口拥堵情况将会持续到2022年。花旗集团和经济学人智库发布的报告显示，这些问题有着深厚的根源，不太可能很快消失。

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