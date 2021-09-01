当地时间8月30日23时59分，美军组织人员撤离的最后一架运输机飞离阿富汗首都喀布尔机场，标志着持续近20年的阿富汗战争结束。

以下是阿富汗战争期间发生的主要事件：

2001年10月7日，美国开始在阿富汗空袭塔利班和“基地”组织目标，以报复当时受塔利班庇护的“基地”组织发动“9·11”恐怖袭击。

2001年11月，美国支持的阿富汗北方联盟进入喀布尔，多名塔利班领导人逃至国外。大约1000名美国海军陆战队员成为首批进驻阿富汗的美军地面部队。

2003年至2007年，美军忙于伊拉克战争，塔利班在阿富汗卷土重来，发动猛烈攻势。

2009年2月，新上任的美国总统贝拉克·奥巴马宣布向阿富汗增派1.7万名士兵，增援已经在阿富汗地面作战的3.8万名美国士兵和3.2万名北大西洋公约组织其他国家士兵。到2010年，驻阿美军增至10万人，达到顶峰；驻阿外国军队总数达到大约15万人。

2010年11月，北约开会决定，2014年年底前向阿富汗安全部队移交防务，过渡期从2011年年中开始。

2011年5月1日，美军在巴基斯坦一次突袭中击毙“基地”头目本·拉丹。

2011年6月22日，奥巴马宣布撤军计划，决定2012年夏季结束前总共撤离3.3万人，在2014年年底前将安全职责完全移交给阿富汗安全部队。

2014年12月28日，北约驻阿富汗部队宣布正式结束在阿战斗任务，次年1月1日启动培训和支持阿富汗安全部队的非作战任务。

2017年8月21日，时任美国总统唐纳德·特朗普公布美国对阿富汗新战略，表明美国不会从阿富汗撤军，而是要增兵，以防“伊斯兰国”等极端组织乘虚而入。

2020年2月29日，美国政府与塔利班签署协议，同意驻阿美军分阶段在2021年5月前撤离阿富汗；塔利班方面则承诺不允许其成员以及“基地”等组织利用阿富汗国土威胁美国及其盟友安全。协议还要求阿富汗国内各派别启动对话和减少暴力。

2021年4月14日，美国总统约瑟夫·拜登宣布5月1日开始撤军，9月11日以前撤完。

2021年7月8日，拜登宣布8月31日将结束美国在阿富汗的军事任务。

2021年8月15日，塔利班宣布控制喀布尔。阿富汗总统阿什拉夫·加尼在社交媒体说，他已经离开阿富汗。

2021年8月26日，喀布尔机场外发生自杀式炸弹袭击，美军13人死亡、18人受伤，至少上百名阿富汗人丧生。“伊斯兰国”阿富汗分支宣布发动这次袭击。

2021年8月30日，美国中央司令部司令肯尼思·麦肯齐宣布，美军完成从阿富汗撤出的任务。（安晓萌）（新华社专特稿）

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