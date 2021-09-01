日本政府消息人士8月31日披露，首相菅义伟考虑不提前解散国会众议院，拟于10月17日大选，并在下周调整自由民主党高层人事，包括更换干事长二阶俊博。

二阶是日本“知华派”代表人物，自民党任职时间最长的“二把手”。有分析认为，菅义伟此举主要是为了争取对二阶长期掌握“财权”不满的年轻议员，瓦解竞争对手岸田文雄的支持基础，确保连任党首。

【高层“换血”】

据共同社8月31日报道，菅义伟连续两天与二阶会面，讨论自民党高层改组、党首和众议院选举等事务。二阶8月30日说，“只有人事调整才能打开局面”，他本人接受替换。“希望不要顾虑我，自由地调整人事。”他告诉菅义伟。

《日本经济新闻》分析，鉴于菅义伟内阁的民意支持率持续低迷，在大选临近之际，执政党更换作为运营核心的干事长，意在让人耳目一新。

二阶现年82岁，担任干事长超过5年，打破自民党“二把手”最长在任时间纪录。他是自民党内第五大派系“二阶派”掌门。

路透社说，二阶多次重申支持菅义伟连任，菅义伟却要更换他，令人吃惊。去年9月自民党党首选举中，正是在二阶鼎力支持下，菅义伟争取到安倍晋三、麻生太郎等党内大佬和主要派系支持，后来居上，击败舆论原本看好的竞争对手岸田。

岸田也因此与二阶结怨。岸田上周提出自民党改革方案，提议除党首外的高层职位任期“一届一年、最多连任三届”，显然针对二阶。

二阶8月30日接受共同社采访时说，他是应时任党首安倍邀请而上任，“从来没有说过自己想当干事长。没有理由被抱怨在任时间长”，岸田所提方案“很失礼”。

【瓦解对手】

《朝日新闻》等日本媒体解读，岸田打算把二阶长期把持党务作为党首选战焦点议题。干事长掌握自民党选举资金的分配，在党内职务安排上权力也很大。一些自民党籍国会议员对二阶在党内的权势感到不安。

与去年因疫情而简化的党首补选不同，新一届党首将由自民党籍国会议员、地方党员和普通支持者、即“党友”投票产生。岸田试图吸引“草根”支持者，承诺提拔更多年轻和中层干部，而不是让派系大佬出任要职。

神奈川大学助理教授科里·华莱士说，菅义伟更换二阶“无疑”是为争取与二阶对立的党内势力。“二阶在党内不是特别受欢迎”，且担任干事长的时间已经创纪录，因而许多人要求他卸任，其中包括安倍和麻生。

路透社援引一些专家的话报道，安倍的立场值得密切关注。他属于党内最大派系“细田派”。麻生领导第二大派系“麻生派”。他们的支持举足轻重。

除了岸田，前总务大臣高市早苗也宣布有意竞选党首，但她难以获得正式登记参选需要的20名本党籍国会议员推荐。前外务大臣、现任行政改革担当大臣河野太郎尚未表态。曾先后与安倍和菅义伟角逐党首职位的前防卫大臣和前干事长石破茂8月30日说，他是否参选“仍是白纸一张”。

自民党政策调查会长下村博文8月30日宣布放弃参选，称将继续专注于制定新冠疫情防疫策略。

【支持低迷】

菅义伟内阁先前打算解散众议院、提前选举。自民党最新讨论的方案是让本届众议员任期在10月21日按时届满，10月5日发布选举公告，10月17日投票。

如果不解散众院，这将是日本现行宪法实施以来，继1976年三木武夫内阁后，众议员第二次按时结束4年任期。

如果10月17日举行众议院投票，自民党有可能推迟原定9月29日的党首选举投票，暂时延长菅义伟的党首任期。不过，自民党内一些人要求在大选前先举行有多名候选人参加的党首选举。

岸田8月31日告诉媒体记者，党首选举应当按原计划举行。

一些自民党少壮派议员私下表达担忧，原因是：菅义伟如果继续担任党首，不但难以充当“选举招牌”，反而会像8月22日横滨市市长选举那样起反作用，导致他们落选。路透社分析，这些年轻议员可能不愿意听从本派系掌门人的指示。

《每日新闻》8月28日发布的民意调查结果显示，菅义伟内阁的支持率跌至26%，比上一次调查减少4个百分点，为组阁以来首次跌破30%。

民调显示，如果现在大选，自民党及其执政盟友公明党未必会失去多数席位，但自民党的议席恐怕会减少数十席，失去席位过半的优势。如果真的出现这种情况，无论谁担任党首和首相，要坐稳都不容易。（胡若愚）（新华社专特稿）

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