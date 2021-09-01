叙利亚东北部用水来源幼发拉底河水位连续8个月下降，流域严重缺水，几座水力发电站面临停运风险，多达500万人可能断水断电。干旱同时严重影响叙利亚农业灌溉，可能引发粮食危机。

【缺水危机】

法新社8月30日报道，幼发拉底河水位过去8个月直降5米，眼下距离发电站发电机无法运转的警戒水位仅数十厘米。

幼发拉底河是西亚地区大河，全长约2800千米，流经土耳其、叙利亚和伊拉克等国。叙利亚境内沿河修筑的3座水坝为数百万居民供水供电，如今面临断水断电危机。

一名农民说：“我们好像在荒漠里，想离开这里，因为已经没有水喝，也没有水浇地了。”

位于叙利亚境内幼发拉底河最上游的提什林大坝的负责人说，自1999年大坝建成以来，从未见过如此惊人的水位下降，“这是一次人道主义灾难”。

当地能源机构负责人说，去年以来，叙东北部地区发电量已下降70%。

【干旱来袭】

幼发拉底河上游地区的土耳其农业用水也面临困难。卫星图像显示，土叙两国“健康植被的生长速度快速下降”。

联合国政府间气候变化专门委员会8月9日发布的一份报告写道，人类活动已造成气候危机，全球范围内，以往约10年出现一次的大干旱现今发生频率上升70%。

联合国先前发出警告，地中海周边地区干旱将更严重、持续时间更长，其中叙利亚面临的风险程度尤其高。

受干旱影响，位于提什林大坝下游的阿萨德湖面积缩减。阿萨德湖由塔卜卡大坝拦蓄而成，是叙利亚储水量最大的湖泊。当地人不得不用发电机从更远处抽水。

“我们负担不起花在抽水管和发电机上的开销了，”一名农民说，“橄榄树缺水，牲畜饥饿”，每天断电时间从9小时增至19小时。

干旱引发缺水，越来越多居民不得不饮用不安全的水。私人运水车大多直接从污染较重的河流取水。

当地非政府组织“东北叙利亚论坛”说，经水传播的疾病发病率正在上升，难民营中有人因饮水问题出现腹泻。

人道救援组织说，叙利亚原本就有六成人口面临粮食短缺，此次干旱导致庄稼大面积减产，无疑是雪上加霜。

分析师法布里斯·巴朗什说，叙利亚可能正面临一场将持续数年的干旱，可能如同2005年起持续5年的干旱一样。他说，叙东北部甚至全国“都将面临粮食短缺，将需要大量进口谷物”。

此外，有专家估计，在位于幼发拉底河下游的伊拉克，约700万人面临缺水风险。（李彦南）（新华社专特稿）

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