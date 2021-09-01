新华社多哈8月31日电（记者杨元勇）卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德与德国外交部长马斯8月31日表示，承认阿富汗塔利班政权并非当务之急，重要的是与塔利班保持联系。

穆罕默德与来访的马斯当天晚上在卡塔尔首都多哈举行联合记者会，双方呼吁在阿富汗建立一个扩大的、包容的政府。穆罕默德强调，国际社会承认塔利班并非当务之急，但与塔利班接触很重要，因为这种接触可能会带来积极结果，这是卡塔尔及其盟友和朋友的共同立场。

穆罕默德说，卡塔尔敦促塔利班组建一个包括所有派别的扩大性政府，塔利班对此未予消极或积极的回应，但塔利班也表示对任何建议都持开放态度。

穆罕默德还说，有关卡塔尔参与管理和运营阿富汗首都喀布尔国际机场问题，目前仍在商讨和评估中，因为涉及许多安全和技术层面的问题。他认为，喀布尔机场重新开放，对阿富汗而言是塔利班兑现其允许行动自由承诺的最重要问题之一，也是国际社会确认阿富汗恢复稳定的一项重要指标。

马斯也表示，国际社会承认塔利班不是当务之急，目前首先要找到解决实际问题的方法。“我们屡次向塔利班表示，一些界限必须遵守，比如人权问题、妇女权益问题、组建包容性政府。”

马斯说，德国将来如何与塔利班打交道，取决于塔利班的举动。但马斯也表示，与塔利班进行谈判十分重要，这可以解决包括启用喀布尔机场在内的许多重要问题。

马斯还说，尽管在阿富汗的军事撤离行动已经完成，但诸多挑战并未结束，这需要与阿富汗周边国家、地区国家紧密合作。如果没有国际合作，阿富汗的复杂局势便无法得到控制。

阿富汗当地时间8月30日23时59分，最后一架美军运输机从喀布尔国际机场起飞，标志着2001年“9·11”恐怖袭击后美军在阿富汗发起的军事行动结束。塔利班随后在机场部署特种部队，完全接管了机场。

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