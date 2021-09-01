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津巴布韦外长：必须终结关于新冠病毒起源的阴谋论

2021年09月01日10:48 | 来源：新华网
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　　新华社哈拉雷8月31日电（记者张玉亮）津巴布韦外交部长弗雷德里克·沙瓦8月30日表示，提出任何关于新冠病毒的观点必须以经过实验研究的科学证据为支撑，关于新冠病毒起源的指责和阴谋论必须立刻终结，国际社会应团结一致，共同抗击新冠疫情。

　　沙瓦当天在一份声明中说，新冠疫情使世界各国深刻认识到国际团结的重要性。但令人失望的是，疫情暴发以来，各种阴谋论不断，使普通民众真假难分，加剧了恐慌情绪，造成了各国人民之间的分歧。假新闻、滥加指责、给他人定罪只会扰乱抗疫进程。

　　沙瓦指出，向中国甩锅推责不是应对疫情的办法。津巴布韦政府敦促有关方面相信科学、尊重科学。今年3月，世卫组织专家组赴华开展工作后发布报告，明确表示新冠病毒“实验室泄漏”是极不可能的。

　　沙瓦表示，津巴布韦政府与国际社会一道，高度赞赏中国为抗击新冠疫情所做的巨大努力和取得的巨大成功。中方在抗疫过程中同世卫组织密切合作，为各国及时获取新冠病毒信息发挥了关键作用，有力支持了全球疫情防控，中方的努力应得到世界各国支持与赞扬。津政府呼吁有关方面摒弃错误言论，在科学引导下抗击疫情。津方坚信，国际社会只有开展合作才能全面控制并最终战胜疫情，团结与共同行动比以往任何时候都更重要。

(责编：崔越、刘洁妍)

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