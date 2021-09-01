人民网华盛顿8月31日电 （记者李志伟）当地时间8月31日，中国驻美国大使秦刚应邀出席美中关系全国委员会董事会为其履新举行的视频欢迎活动并发表演讲。美国前国务卿基辛格，美中关系全国委员会董事会主席、前财政部长雅各布·卢，董事会名誉主席、前贸易代表希尔斯，美中关系全国委员会会长欧伦斯等出席活动。

秦刚在讲话中表示，中美关系的改善和发展道阻且长。此次他出任中国驻美大使，将加强同美各界沟通对话，当好中美间的桥梁和纽带，增进相互了解，努力推动构建更加理性、稳定可控、建设性的中美关系。

美中关系全国委员会董事会成员欢迎秦刚履新，表示委员会将继续致力于促进中美理解、信任与合作，推动两国建设性关系发展。

“美国有人认为，中国在赌美国输，中国发展的目标就是要挑战和取代美国。这是对中国战略意图的严重误判。”秦刚说，中国从来不把自己的命运押宝在别国身上，中国要不断超越的是自己，从来没有把超越美国作为目标，从来没有挑战和取代美国、称霸世界的野心。

“美国有人认为，美国要从实力地位出发与中国打交道，可以像战胜前苏联一样赢得对华‘新冷战’。这是对历史和中国的严重无知。” 秦刚说，中国不是前苏联。前苏联输在自身。把“冷战剧本”生搬硬套到今天的中美关系，把中国当作对手和假想敌，如同堂吉诃德挑战风车一样荒诞和危险。“美从实力地位出发同中国打交道，中国人民不吃这一套！”

“美国有人认为，中美合作面越来越窄，竞争对抗已经占据主导。这是对中美关系前景的严重误导。”秦刚说，事实是，中美合作的需要不是减少了而是增多了，中美不应相互敌对，而更应携手合作。美国工商界看重中国市场，看好中国经济前景，希望继续扩大对华投资，明确反对美对华“贸易战”、搞“脱钩”“断供”。“今天美国不惜动用国家机器打压华为，其结果用很多中国人的话说，华为不会倒，还会产生出更多的中国华为。”

秦刚强调，处在中美关系何去何从的关键关口，我们既不能错失历史机遇，更不能犯历史性错误，而是应正视现实、认清大势、回归理性，本着对历史、对两国人民、对世界负责的态度，把握中美关系的正确发展方向。中美之间决不应走向误解误判和冲突对抗，必须寻求不同政治制度、不同文化、不同发展阶段的两个大国相互尊重、和平共处之道。

秦刚指出，双方要明确底线、相互尊重。希望美方高度重视并认真对待中方提出的“三条底线”“两份清单”，尊重中国的主权、安全、发展利益，停止干涉中国内政，不要触碰和挑战中方的红线。双方要保持对话、管控分歧。重建有关对话机制，准确了解彼此的政策意图，以建设性的方式妥善管控和处理矛盾分歧。“预防危机的最好办法就是从根本上找到症结，不要旧伤不愈，又添新愁。”双方要排除干扰、聚焦合作。希望美方认识到新冠肺炎病毒才是美国的敌人，在病毒溯源问题上尊重科学，停止搞政治操弄。

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