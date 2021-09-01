闫长明

闫长明近照。

改革开放40多年来，中国社会发展成就举世瞩目。1978年6月23日，邓小平同志作出了关于扩大派遣出国留学人员的重要指示，开启了新一代的留学事业。广大留学人员心怀家国，是祖国发展的受益者、见证者，也是参与者和贡献者。

我们这一代是时代的幸运儿，赶上了祖国改革开放快速发展的机遇。1981年，我在清华大学学习化工专业，毕业后分配到中国科学院从事清洁燃烧技术研发。1992年，我考取了加拿大全额奖学金，前往渥太华大学留学。1996年我回到祖国，在绿色化工、新材料、新能源等领域创业，从事高新技术产业化的工作。

随着新的工业革命和信息革命推动社会加速发展，传统的粗放型发展模式不可持续，单一追求商品化的工业发展模式造成了资源能源过度消耗，破坏了环境。如何既保证人类美好生活的品质，又能实现生态绿色发展，是全人类面临的共同课题与挑战。

我们正在经历百年未有之大变局，为应对全球气候变化，中国政府提出力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。这是中国基于推动构建人与自然生命共同体和实现可持续发展作出的重大战略决策，是面向未来的发展理念，这也对相关领域内就业、创业的留学人员提出了新要求。信息化时代中，人们的生活方式正在加速转变。实现碳达峰、碳中和是一场硬仗，绿色发展任重而道远。蓝图绘就，路在脚下，海归理应发挥所长，施展才华，做绿色发展的先行者。

从全球范围来看，发展清洁能源、降低碳排放已经成为国际社会的普遍共识，新能源同样可以很好地满足人类需求，其中的关键是如何实现经济可行、环境友好地转换。这需要强大安全的储能和“能源物联网”等领域挖潜提效，综合解决。

面对气候变化这一全人类的共同挑战，需要国际社会共同努力。国际视野是海归的优势，留学人员要善于利用自己的技术专长，在自主创新的同时，与国际同行交流合作，实现互利共赢。此外，留学人员还要在各自行业、各自专业领域身体力行，提倡绿色发展理念，推广绿色发展技术，助力实现碳达峰、碳中和目标。

当前，中国绿色低碳发展的支持政策也在持续完善，利好相关领域的创业者。绿色金融、绿色债券快速发展，为清洁能源企业融资带来便利，国家碳市场的启动将进一步激发企业加大节能降碳领域投资力度。

地球是人类共同的、唯一的家园，在气候变化挑战面前，人类命运与共。碳达峰、碳中和是一场涉及经济社会各个方面的系统性变革，需要政策引导、技术变革和人才培养，需要多学科协同，对人才培养与技术创新提出了更高的要求。在此过程中，需要几代人的努力，需要更多留学归国人员群策群力。

助力绿色发展，参与建设美丽中国，这是时代对我们的期望。作为一名海归，我深感责任重大。我愿将自己的所学所长更好投身于祖国发展，在这场世纪大考中不辜负历史赋予的责任，为中国如期实现碳减排目标贡献自己的一份力量。

（作者系海方达新材料有限公司总裁、欧美同学会海归创业学院执行院长）

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