本报记者 张朋辉

欧洲疾病预防与控制中心近日表示，欧盟及欧洲经济区共30个国家的新冠肺炎疫情近期再次反弹。各国正在加大疫苗接种力度，努力减少重症、降低病亡率。

最新数据显示，截至8月26日，塞浦路斯过去两周每10万居民平均确诊病例为602.59例，在欧盟及欧洲经济区国家中比例最高，法国、西班牙、爱尔兰等国也居高不下。根据欧盟当前标准，14天内每10万居民确诊超过200例，或14天内每10万居民确诊率在75例至200例之间且测试阳性率大于或等于4%，即为“红色”高风险区域。据此标准，多数欧盟及欧洲经济区国家都为“红色”高风险。尤其是塞浦路斯、西班牙西南部、法国南部、希腊等夏季热门旅游目的地疫情更为严重，被标记为警戒级别更高的“深红”区域。欧洲疾控中心表示，德尔塔毒株比阿尔法毒株传播力要高40%至60%。自7月下旬以来，德尔塔毒株已经成为在欧洲传播的主要毒株。

提高疫苗接种率、加强核酸检测、扩大欧盟数字新冠通行证适用范围是各国遏制疫情传播的主要手段。截至8月30日，欧盟及欧洲经济区国家18岁以上成年人中有76%至少已接种一针疫苗，67.3%的人完成了疫苗接种。此外，法国、德国、比利时等国决定对老年人、免疫力低下者等脆弱人群接种疫苗加强针。

欧盟数字新冠通行证7月正式投入使用，接种疫苗、核酸检测阴性、感染新冠病毒后康复的居民都可以持相关证明申请通行证二维码。法国将通行证适用范围扩大至餐厅、咖啡馆和购物中心等场所，并强制医护等专业人员接种新冠疫苗。意大利要求所有教师和大学生9月入校时必须出示新冠通行证，民众搭乘长途交通工具时也须出示。德国自8月以来收紧入境规定，12岁以上持有新冠通行证的已接种疫苗者或新冠肺炎康复患者，都需要和未接种疫苗者一样，出示核酸或抗原检测阴性证明。

欧盟还定期对旅客来源地的新冠肺炎疫情进行评估，并据此更新入境限制“安全名单”，提出入境防疫指导建议。8月30日，欧盟理事会经评估决定，将美国、以色列、黎巴嫩、黑山、北马其顿等从“安全名单”中删除。按照相关建议，对于来自“安全名单”以外国家和地区的非必要旅行者，都应实施较严格的防疫限制措施，而对于“安全名单”上国家和地区的非必要旅行者，入境防疫限制措施应逐步解除。

专家认为，遏制疫情需要采取综合防控手段，接种疫苗是遏制疫情的一个关键工具，但还需采取社交限制、排查密切接触者等措施。欧洲媒体评论指出，随着暑期结束，人们重返工作岗位、学生复课，社交限制措施进一步放松，欧洲抗疫形势将会更加严峻。

（本报布鲁塞尔8月31日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月01日 16 版）

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