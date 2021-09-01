本报记者 孙广勇

8月31日，随着西双版纳220千伏普文牵Ⅱ回线建成，中老铁路外部供电项目建设全部完成，达到投产送电条件。

中老铁路外部供电项目整体线路长936.8公里，分为中国段、老挝段，分别由中国南方电网公司、老中电力投资公司投资建设及运维。中国段新建3座220千伏开关站、35条220千伏线路，为14个牵引变电站提供可靠用电；老挝段新建115千伏线路20回，配套扩建115千伏变电间隔11个，将电气化铁路10座牵引变电站接入老挝国家电网。老挝段一半以上的线路都要在山地中穿行，建设方采用多种成熟技术，努力保护好当地生态环境。比如竖铁塔时，使用高低腿铁塔不等高技术，根据山势来确定铁塔四角的长度，只需清出4个点即可，最大程度减少对植被的破坏。建设完毕后播撒上适应当地的草种，恢复原有生态。

中老铁路外部供电项目2019年12月开始施工，最高峰时投入人力接近6000人。项目为老方培养了更多电力人才。“在老挝，施工技能人员的工资约是普通工人的2倍。要想增加收入就要提高能力水平。”老挝籍员工艾片是项目老挝段二标段的带班人，“通过参与项目建设，我掌握了铁塔施工、验收和架线等多种技能，以后应聘其他项目会更自信、也更有竞争力。”老中电力投资公司总经理、中老铁路老挝段供电项目负责人黄文刚表示：“我们为员工提供的不仅是一次就业机会，还希望他们能成为未来老挝电网建设的技能人才。”

项目建设也改善了老挝北部山区的交通。沿线除了修建施工便道外，还将道路延伸到老挝村里。乌多姆赛省孟赛县会片村的村民姆赛说：“以前进入村子仅有一条羊肠小道，一下雨就变成泥巴路。现在有了宽阔的石子路，我们可以开着拖拉机把稻谷运到孟塞出售，非常方便。”孟阿县会良村的万侃正期待着，将他养殖的肉牛加工后运到附近的中老铁路孟阿站，再北上至中国市场出售。

“有了铁路，运输方便、买卖容易，村里的大米、水果等一定能卖上好价钱。生活好了，我们全家要坐着火车去中国旅游。”姆赛说，这是铁路沿线老挝民众的共同心声。

中老铁路是共建“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接的重要项目，将于今年年底通车。老中电力投资公司董事长杨蓉晖表示：“中老铁路将成为一条绿色低碳的电气化铁路。我们将与老挝国家电力公司一起，全力做好供电保障，与各方共同打造这条致富之路。”

（本报曼谷8月31日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月01日 16 版）

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