本报北京8月31日电 （记者万宇）外交部发言人汪文斌8月31日说，美国情报部门炮制所谓溯源报告，国际社会的有识之士都看得清清楚楚，也及时发出了正义之声，美方搞政治溯源只会毒化国际溯源合作氛围，注定没有出路。

汪文斌当日在例行记者会上回答有关提问时说，美国情报部门炮制所谓“溯源报告”，本质上是一份政治报告、甩锅报告、虚假报告。对此，国际社会的有识之士都看得清清楚楚，也及时发出了正义之声。

汪文斌表示，古巴外长罗德里格斯发推特指出，美国政府企图将新冠病毒起源归咎于中国是不负责任、不可接受的，这是美国惯用谎言来设法实现其政治目的手法。委内瑞拉政府发表声明指出，美国将病毒溯源政治化的做法十分危险，呼吁国际社会一致予以谴责。俄罗斯科学院远东研究所俄中关系研究与预测中心首席研究员彼得罗夫斯基表示，美国对中国毫无证据的指责以及将病毒溯源政治化的行径令人无法接受，其目的是试图将自身责任转嫁给中国。巴基斯坦、柬埔寨、埃及、巴西、叙利亚等多国官员或学者纷纷发文抨击美情报部门所谓“新冠病毒溯源调查报告”和“实验室泄漏论”，指出政治动机无法替代科学依据，与其指责他国，美国更应关注自身抗疫并积极维护国际合作。

“中方始终认为，新冠病毒溯源是一个复杂的科学问题，应该也只能由全球科学家合作开展研究。”汪文斌说，今年初，国际和中国权威专家组成联合专家组，在华进行了为期28天的考察研究，并发布了中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，得出了权威、专业和科学的结论，为全球溯源合作打下良好基础，应当得到包括世卫组织在内的各方尊重和实施。今后全球溯源工作应该也只能在这个基础上开展，而不是另起炉灶。

“美方搞的政治溯源只会毒化国际溯源合作氛围，破坏全球团结抗疫，注定没有出路。”汪文斌说。

《 人民日报 》（ 2021年09月01日 03 版）

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