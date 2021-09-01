本报记者 吴乐珺

“我们很高兴地看到，中国国际服务贸易交易会（服贸会）的规模、影响力每年都在增长。今年中国举办服贸会意义重大，我对中国举办如此大规模的交易会表示祝贺。”在服贸会即将开幕之际，世界贸易中心协会负责商务拓展的执行总裁罗宾·范·普恩布罗贝克接受了本报记者的专访。

今年服贸会的主题是“数字开启未来，服务促进发展”。罗宾表示，该主题非常契合当前背景下全球数字化加速发展的趋势，很好地反映了后疫情时代全球贸易的发展潮流，服贸会将成为展示服务贸易创新和发展的重要平台。

罗宾认为，我们正在迎来“数字全球化”。疫情防控期间，知识型服务行业表现出了巨大韧性，呈现蓬勃发展态势，数字技术对零售、医疗保健和教育等服务行业产生了巨大影响。近年来，全球服务贸易的增长速度超过了货物贸易，服务在商品制造业创造附加值方面也变得更加重要。这一趋势将继续成为后疫情时代全球贸易增长的重要推动因素。

此外，气候变化凸显可持续发展与环境、社会治理的重要性。罗宾表示：“中国提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。今年服贸会专门设立‘碳中和’绿色技术服务特色板块，更显其重要意义。”

疫情以来，由于对货物和人员流动的诸多限制，全球服务贸易额大幅下滑。罗宾认为，“中国在服务贸易方面潜力巨大，数字化将成为中国在全球贸易中的重要竞争力”。他表示，中国在电子商务、人工智能、5G、云计算、大数据、物联网、区块链技术等领域拥有一些成功的数字技术，这无疑使中国在数字全球化中具有竞争优势。“像深圳这样的城市已经成为全球数字贸易的中心。”

“中国过去几十年来取得了非凡的发展成就。改革开放以来，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困，人民生活水平极大提升。”罗宾表示，对外开放政策和加入世贸组织等为中国打赢脱贫攻坚战发挥了重要作用。签署区域全面经济伙伴关系协定，如期完成中欧投资协定谈判……中国在多双边贸易和投资协定等方面都取得了重大积极进展。

世界贸易中心协会是一个非政府间的国际经贸组织，协会会员以各城市世界贸易中心为分支机构，旨在促进国际经济交流与合作。罗宾说，世界贸易中心协会将参加即将开幕的服贸会和第四届中国国际进口博览会。服贸会和进博会都是外国企业进入广阔中国市场的绝佳机会。世界贸易中心协会赞赏中国坚持对外开放的承诺，将继续发挥自身作用，促进全球贸易发展。“中国在稳定全球贸易方面发挥了关键作用。我们期待各方积极维护多边贸易体制，引导世贸组织改革朝正确方向发展，继续为世界繁荣和稳定作出贡献。”

（本报华盛顿8月31日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月01日 03 版）

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