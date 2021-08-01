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打造优质网络内容 赋能青少年全面发展

2021年08月01日16:29 | 来源：人民网-国际频道
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开学日，中国宋庆龄基金会与新华网共同出品“开学啦”给孩子们的新学年寄语系列短视频，邀请中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼，云南丽江华坪女高校长张桂梅，中央美术学院院长、中国美术家协会主席范迪安，中央芭蕾舞团团长冯英，著名小提琴家吕思清，中国男子短跑运动员苏炳添等，为青少年送上新学年成长寄语，激励孩子们追随榜样逐梦未来。

如何用优质网络内容赋能青少年全面发展，守护未成年人的数字未来，近年来成为社会的广泛关切。9月1日，中国宋庆龄基金会与腾讯合作启动“给孩子们的大师讲堂”公益项目，邀请科学家、艺术家、时代楷模等1000位名人名家给孩子讲科学故事、谈艺术文化、分享成长经历，为青少年定制健康、优质专属网络内容。以每期10分钟视频的生动形式，辅以AR和动画演示，在微信、QQ、腾讯视频、腾讯微视、QQ音乐等腾讯各产品“青少年模式”中，面向广大青少年首发和推荐。

“给孩子们的大师讲堂”首期上线了10位科学家的专场演讲，包括第十一届全国政协副主席、中科院院士王志珍，中国月球探测工程首任首席科学家、“嫦娥之父”欧阳自远，被《自然》期刊称为“量子鬼才”的中国科学技术大学教授陆朝阳等，他们分别用深入浅出的方式给孩子们讲解蛋白质科学发展历程鲜为人知的故事，月球背面的秘密，以及量子计算背后的趣味原理。大师讲堂还收录了著名物理学家斯蒂芬·霍金先生生前在腾讯科学WE大会上的8分钟演讲《我们为什么要探索宇宙》，讲述了人类星际迁徙的愿景和推进计划。

中国宋庆龄基金会党组书记、常务副主席杭元祥表示，青少年是祖国的未来，是民族的希望，呵护未成年人健康成长是全社会的共同责任。 “给孩子们的大师讲堂”，邀请名家大师讲述成长故事，分享宝贵经验，引导青少年在小故事、真性情中体会大胸怀、大风范，激励他们汲取榜样力量、不断超越自我。

(责编：徐祥丽、常红)

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