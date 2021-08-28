新华社圣何塞8月27日电 《习近平用典》西班牙语版新书发布会26日晚在哥斯达黎加国立大学举行。

中国驻哥斯达黎加大使汤恒、哥外交与宗教事务部长索拉诺、国立大学校长冈萨雷斯等政界、学界、商界人士及华侨华人代表等70余人到场参加发布会，上海外国语大学《习近平用典》西语版翻译团队通过线上方式出席。

汤恒在致辞时说，《习近平用典》西语版在中国共产党成立100周年和哥斯达黎加独立200周年之际，面向广大拉美地区出版发行具有重要意义，将为哥及其他拉美国家民众感悟中华优秀传统文化魅力、领略习近平主席的为民情怀和治国方略打开新的窗口，为中拉民心相通架起新的桥梁。他还借用书中收录的典故介绍习近平外交思想中关于人类文明多样性和构建人类命运共同体等主张，强调疫情面前任何国家都无法独善其身，中国将秉持“大家的事情大家商量着办”，同世界各国一道努力构建人类卫生健康共同体。

索拉诺热烈祝贺《习近平用典》西语版发行，认为该书在哥国立大学出版社发行是两国战略伙伴关系的生动写照。他高度评价习近平主席的领袖风范和治国方略，表示愿以该书发行为契机，进一步加强两国在治国理政经验和文化领域的交流互鉴，助力两国平等互信、合作共赢的战略伙伴关系取得更大发展。

冈萨雷斯表示，哥国立大学很荣幸承担《习近平用典》西语版的出版发行工作。他盛赞中国悠久灿烂的文化、传承千年的哲学智慧和举世瞩目的发展成就，相信广大读者能通过该书更好地感知过去、当下和未来的中国，表示该校愿继续同中方加强学术交流与合作，增进两国人民互学互鉴。

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