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美专家说病毒溯源政治化损害全球抗疫合作大局

2021年08月28日15:22 | 来源：新华网
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新华社华盛顿8月27日电（记者杨士龙 胡友松）美国中美研究中心高级研究员苏拉布·古普塔26日在接受新华社记者采访时说，新冠病毒溯源理应由科学家通过深入研究得出结论，任何将此问题政治化的行为都令人深感遗憾，并将损害全球抗疫合作大局。

古普塔说，新冠病毒溯源需要由科学家尽早、持续、深入地进行调查，鉴于有大量证据需要收集筛选，这是一个长期的过程，不应该受到任何干扰。而美国情报界出面进行病毒溯源，其本身就是将这一科学问题政治化，拖延和干扰了科学家的病毒溯源工作。

古普塔认为，美国此举目的在于试图继续维持它抹黑中国抗疫的叙事，一直以来一些美国媒体和政治领导人都在围绕它制造舆论。考虑到西方媒体的优势地位，他们或许认为美国情报界调查报告可为美方这一叙事“供氧续命”，继续对中国施压。

古普塔指出，在新冠疫情仍在肆虐的背景下，国际社会最需要的是团结协作，合力抗疫。但疫情暴发以来，病毒溯源被政治化，戴口罩、打疫苗也被政治化，严重影响了全球加强公共卫生多边合作的政治基础。“长远而言，将损害未来应对类似大流行病的全球机制的创立”，而新冠疫情给人类健康、世界经济所带来的严重损害已使这项工作变得愈加急迫。

古普塔对一些国家特别是中国严防严控、普遍接种疫苗的抗疫政策深表赞赏：“这是一条保护人类生命的路线。我认为中国的抗疫方式，将成为全球公共卫生的典型案例，值得未来深入研究和学习。”

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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