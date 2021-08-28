新华社纽约8月27日电 综述：鲍威尔鸽派表态刺激纽约股市上涨

新华社记者刘亚南

受美国联邦储备委员会主席鲍威尔的鸽派表态刺激，纽约股市三大股指27日高开高走显著上涨，标准普尔500种股票指数和纳斯达克综合指数收盘均创历史新高。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数上涨242.68点，收于35455.80点，涨幅为0.69%；标普500指数上涨39.37点，收于4509.37点，涨幅为0.88%；纳指上涨183.69点，收于15129.50点，涨幅为1.23%。

鲍威尔当天在堪萨斯城联邦储备银行主办的杰克逊霍尔经济政策论坛上表示，如果美国经济发展总体符合预期，美联储在今年开始缩减资产购买计划“可能是适当的”。

鲍威尔说，美国经济已经朝着物价稳定目标取得“进一步的实质性进展”，在实现充分就业方面也取得明显进展，目前的货币政策符合当前需求。

鲍威尔还强调，美联储缩减资产购买计划的时机和规模不会成为加息的直接信号，因为加息需要不同且更加严格的条件。

道富环球投资顾问公司首席投资策略师迈克尔·阿罗内说，市场对美联储缩减资产购买计划已做好准备，鲍威尔没有发出将很快加息的信号，这让投资者“松了口气”。

关键知识媒体公司创始人亚当·克里萨富利认为，鲍威尔的讲话表明美联储并不像一些市场人士那样对近期通胀攀升感到十分担忧，加息要比缩减资产购买计划的门槛高得多。

美国基石财富集团公司首席投资官克利夫·霍奇表示，鲍威尔仍坚定地认为美国目前的高通胀是暂时性的。尽管他释放出可能会在今年缩减资产购买计划的信号，但同时也强调美联储增持的长期证券仍将继续支持宽松的金融环境。

美国银行全球研究部认为，美联储何时开始缩减购债规模取决于实现就业目标的进展。由于近期变异新冠病毒德尔塔毒株进一步扩散对美国经济和就业复苏构成挑战，预计美联储在宣布缩减购债计划前需要监测更多数据以评估德尔塔毒株扩散的影响。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)