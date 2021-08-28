新华社华盛顿8月27日电 题：疫情反弹或令美联储调整缩减购债计划宣布时机

新华社记者高攀 许缘 熊茂伶

美国联邦储备委员会主席鲍威尔27日说，美联储今年可能开始缩减购债规模，同时将仔细评估变异新冠病毒德尔塔毒株传播带来的风险。经济学家认为，鲍威尔的谨慎表态说明，美联储在9月货币政策会议上宣布缩减购债规模计划的可能性降低。美联储仍需更多时间来评估近期疫情反弹对美国经济和就业形势的影响，并在内部达成共识。

鲍威尔当天在堪萨斯城联邦储备银行主办的杰克逊霍尔经济政策论坛上发表演讲说，在7月货币政策会议上，他和许多美联储官员都认为，如果美国经济增长总体符合预期，今年可能适合开始缩减资产购买计划。

鲍威尔认为，美国通胀已达到缩减购债的条件，在实现充分就业方面也取得明显进展。但他同时指出，7月底以来德尔塔毒株进一步扩散对美国经济复苏构成风险，美联储将仔细评估未来的经济数据和风险。

达拉斯、圣路易斯和堪萨斯城等联邦储备银行的官员此前曾呼吁美联储最早9月宣布缩减购债计划。但从鲍威尔最新表态来看，美联储还需要更多时间来评估德尔塔毒株扩散对美国就业和整体经济的影响。

富国银行证券经济学家警告，更具传染性的德尔塔毒株扩散可能会导致消费者减少服务消费，一些民众也可能不情愿回去工作，这会推迟美国就业市场复苏。

也有一些美联储官员认为，美国企业和消费者已适应疫情下的工作和生活。随着联邦政府提供的额外失业救济福利将于9月到期和学校陆续复课，更多美国人将重返就业市场，就业将恢复强劲增长。

萨桑·加赫拉马尼宏观经济咨询公司首席美国经济学家蒂姆·杜伊认为，对德尔塔毒株的担忧使得美联储不大可能在9月宣布缩减购债计划。如果美国劳工部将公布的9月就业报告仍显示就业强劲增长，美联储内部将更容易就缩减购债计划达成共识，最终可能在11月货币政策会议上宣布。

基石宏观咨询公司全球政策研究主管罗伯托·佩尔利指出，美联储已明确表示在宣布调整购债计划之前会提前通知。今年美联储还剩下9月、11月和12月三次货币政策会议，这意味着美联储最早将在9月会议上为缩减购债计划作铺垫，最早11月正式宣布。

牛津经济研究院首席美国经济学家格雷戈里·达科表示，鲍威尔的讲话强调了美国就业市场复苏取得进一步进展的重要性，符合市场对于美联储将在11月宣布缩减购债计划的预期，具体执行将等到今年12月或明年1月，这最终将取决于疫情对就业市场的影响。

罗申美国际会计师事务所首席经济学家约瑟夫·布鲁苏埃拉斯指出，鲍威尔既让市场维持对于美联储将在今年年底前宣布缩减购债计划的预期，又保持了政策灵活性。如果8月至10月的经济数据显示美国疫情风险上升和整体经济放缓，美联储可以推迟宣布。

也有美联储官员主张更早启动缩减购债计划、不必等待。美联储理事克里斯托弗·沃勒认为，美联储应在今年秋季尽快启动缩减购债计划并尽早结束这一计划，为明年下半年加息抑制通胀留出政策空间。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼告诉新华社记者，他预计到明年年底美国通胀率将回落到3%，但仍高于美联储2%的目标。他认为，美联储将在今年年底前启动缩减购债计划，并在2022年年底前启动加息，以确保通胀逐步回落到目标水平。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)