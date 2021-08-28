新华社华盛顿8月27日电（记者刘品然 邓仙来）美国中央司令部27日晚说，美军当天在阿富汗对一名极端组织“伊斯兰国”阿富汗分支人员实施了空袭。

中央司令部发言人比尔·厄本在一份简短声明中说，美军无人机当天在阿东部楠格哈尔省对一名“伊斯兰国”阿富汗分支的策划者实施空袭。初步迹象表明，目标已被打死。

阿富汗首都喀布尔机场外26日发生自杀式炸弹袭击事件，袭击造成美军13人死亡、18人受伤。美国认为“伊斯兰国”阿富汗分支实施了袭击，总统拜登随即要求军方制订计划打击该组织头目和设施。

美方此前称26日在喀布尔机场阿贝门附近和不远处男爵酒店处先后发生两起炸弹袭击，但美军联合参谋部官员汉克·泰勒27日在国防部记者会上澄清，美方现在认为只有一次自杀式炸弹袭击，男爵酒店处并未出现第二次爆炸。

拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月他又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制喀布尔，宣布“阿富汗的战争已经结束”。

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